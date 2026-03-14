19 kwietnia 2025 roku w miejscowości Ślubowo na Mazowszu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę luksusowego samochodu Ford Mustang GT wyposażonego w silnik V8. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał 2,28 promila alkoholu w organizmie.

Samochód został skonfiskowany przez policję zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przepadku pojazdu prowadzonego przez kierowcę mającego we krwi ponad 1,5 promila alkoholu.

Prokurator rejonowy w Ciechanowie wystąpił z wnioskiem o przekazanie samochodu Komendzie Głównej Policji. Wartość pojazdu szacowana jest na około 150 tys. zł. Polsat News dowiedział się, że auto posłuży mazowieckim policjantom do łapania piratów drogowych.

Zdjęcie skonfiskowanego Mustanga opublikował na platformie X europoseł PiS Waldemar Buda. Do fotografii dołączył podpis: "Nowy samochód służbowy ministra Marcina Kierwińskiego, właśnie Mustang V8 450km trafia do służb, jak się bawić to się bawić".

Nowy samochód służbowy ministra @MKierwinski, właśnie Mustang V8 450km trafia do służb, jak się bawić to się bawić. pic.twitter.com/Yx2c1T03UE — Waldemar Buda (@waldemar_buda) March 14, 2026

Na wpis polityka zareagował rzecznik rządu Adam Szłapka. "Uwaga: kłamstwo! Buda - oprócz tego, że jest skrajnie niekompetentny - jest też zwykłym oszustem" - napisał.

Do sprawy odniósł się także sam Marcin Kierwiński: "Panie Buda, to nie jest nawet kłamstwo, to ordynarny i prymitywny fejk. Idealnie oddaje on jakość Pańskiej aktywności w polityce i Pańskie możliwości intelektualne".

Do momentu publikacji tego artykułu polityk PiS nie odpowiedział na powyższe komentarze.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Kierwiński zaapelował do Czarnka. "Słuchaj pan swojego idola" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / mjo / polsatnews.pl