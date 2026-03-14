Kamil Sylwestrzak jest poszukiwany policję w Słubicach. Służby udostępniły dane służące do identyfikacji mężczyzny oraz jego zdjęcie.

Pierwszą wskazaną podstawą poszukiwań jest art. 56 ust. 3. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który mówi o wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej w znacznej ilości albo uczestniczeniu w takim obrocie.

ZOBACZ: Ostrzelał liceum w centrum Warszawy. Zaskakujące tłumaczenie 43-latka

Postępowanie toczy się także z uwzględnieniem artykułów Kodeksu karnego, w tym art. 258 o przestępczości zorganizowanej i udziale w grupie przestępczej. Policja wskazała paragraf 3., odnoszący się do zakładania grupy lub związku, w tym o charakterze zbrojnym.

Za oba te przestępstwa grozi od kilku do kilkunastu lat więzienia.

Kamil Sylwestrzak. Kariera piłkarza w Ekstraklasie

Kamil Sylwestrzak rozegrał 119 meczów w Ekstraklasie, występując na pozycji obrońcy w Koronie Kielce (sezony od 2012/2013 do 2015/2016) oraz Wiśle Płock (sezony 2016/2017 i 2017/2018). W rozgrywkach najwyższej ligi piłkarskiej w kraju zdobył 15 goli.

W 2021 roku piłkarz zakończył profesjonalna karierę, a rok później zadebiutował w sportach walki w formule K-1 (ostrzejsza odmiana kickboxingu). W wywiadzie dla WP Sportowych Faktów z maja 2022 roku przed swoim pierwszym pojedynkiem wyznał, że ten rodzaj sportu od lat był jego pasją.

- Jako piłkarz Korony Kielce miałem w kontrakcie zakaz uprawiania takich sportów. Ale nie ukrywam, że obchodziłem go i po cichu trenowałem. Może nie aż tak intensywnie, ale jednak chodziłem na zajęcia. Potem, w pierwszej lidze, w Chojniczance, też był zakaz, ale tam trenowałem nawet częściej - mówił.

