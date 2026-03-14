Ostatnim papieżem, który mieszkał w apartamencie Pałacu Apostolskiego w Watykanie był Benedykt XVI. Po jego rezygnacji z funkcji głowy Kościoła katolickiego miejsce to pozostawało puste, gdyż papież Franciszek wolał zostać w Domu św. Marty.

Apartament po dziewięciu miesiącach remontu ma zostać oddany do użytku obecnego papieża - Leona XIV. Aktualnie mieszka on w Palazzo del Sant'Uffizio koło Placu św. Piotra.

Mieszkanie papieża. Leon XIV szykuje się na przeprowadzkę

W mieszkaniu wprowadzono kilka zmian. Sufity zostały odrestaurowane, na górnym piętrze powstały sypialnie, łazienki oraz kaplica modlitewna. Znalazło się miejsce również na siłownię, gdzie stanie sprzęt do fitnessu. Włoskie media opisują, że na kącik do ćwiczeń nalegał sam Leon XIV.

Dziennik wymienił również skomplikowane prace remontowe w papieskim apartamencie, które polegały m.in. na uszczelnieniu dachu i montażach hydrauliki. To one miały być powodem przekładania terminu odbioru mieszkania.

"Trzeźwość i racjonalność były hasłami kierującymi odbudową. Dolny parter natomiast najwyraźniej pozostał niemal taki sam, z gabinetem i biblioteką, gdzie już przyjmują gości" - opisuje gazeta.

Papież przeprowadzi się do Pałacu Apostolskiego. Zabierze dwóch sekretarzy

Według "Il Messaggero", które powołuje się na Biuro Budownictwa Watykanu, wszystko jest gotowe na przeprowadzkę Leona XIV. Wstępnie proces ten ma zakończyć się jeszcze przed Wielkanocą. Zespół czeka na potwierdzenie od przedstawicieli papieża.

Papież będzie mieszkał z dwoma swoimi sekretarzami: Marco Billerim oraz Ivanem Rimacuya, który jest jednym z najbardziej zaufanych pomocników Leona XIV. Ponadto o apartament będą dbały siostry zakonne, zajmując się m.in. garderobą.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni