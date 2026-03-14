Atak na Iran wywołał wstrząs na rynku ropy. Cena tego surowców drastycznie poszybowała w górę. Jak się jednak okazuje wkrótce czekać może nas kolejny kryzys, tym razem na rynku stali.

Iran wyprodukował w ubiegłym roku 32 miliony ton stali, stając się 10. największym producentem na świecie. Polska zaś w 2025 roku wyprodukowała 7,2 mln ton surowca, czyli niemal 4,5 razy mniej.

Stal jest jednym z najważniejszych surowców przemysłowych i materiałów konstrukcyjnych.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w najnowszym Tygodniku Gospodarczym zwrócili uwagę, że atak Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, który rozpoczął się 28 lutego 2026 r., znacząco wpływa na globalny rynek stali. Wskazali na istotną rolę Iranu w światowej podaży tego surowca.

Iran jako producent stali. Wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie

"W 2024 r. Iran wyeksportował na globalny rynek produkty żeliwne i stalowe o łącznej wartości 1,15 mld dol. i stanowiły one jego 5. największą kategorię eksportową. Do największych odbiorców irańskiego eksportu stali należały: Turcja, Chiny i Armenia" - podali eksperci PIE.

Autorzy Tygodnika Gospodarczego przypomnieli, że Iran specjalizuje się w handlu półwyrobami stalowymi, do których zalicza się kęsy i kęsiska - długie półwyroby o przekroju kwadratowym. W 2013 roku był ich 13. największym światowym eksporterem.

"Choć rynki UE odpowiadały tylko za 8,5 proc. całkowitej wartości irańskiego eksportu stali w 2024 r., to Włochy były w tym samym roku 4. największym importerem irańskich półwyrobów stalowych" - zauważyli eksperci.

Pod znakiem zapytania pozostaje potencjalna skala zniszczeń infrastruktury wydobywczej i przemysłowej w Iranie, co może przełożyć się na podaż paliw kopalnych i stali z tego kierunku.

Blokada cieśniny Ormuz to więcej niż problemy z transportem ropy

Eksperci PIE zauważyli, że zaburzenie transportu morskiego przez cieśninę Ormuz jest jednym z powodów wzrostu niepewności wśród konsumentów i producentów surowców. Jedyne naturalne wejście do Zatoki Perskiej należy do najważniejszych szlaków w handlu ropą naftową oraz właśnie stalą.

"Już obserwuje się wydłużenie czasu dostaw z Azji i podwyższenie kosztów frachtu" - zauważyli analitycy. Według PIE dochodzi do czasowego wstrzymania importu chińskiej stali do państw regionu.

Przez Cieśninę Ormuz przepływa rocznie około 1/5 światowego zużycia paliw ropopochodnych, co również "obarcza niepewnością" koszty energii w najbliższych tygodniach i miesiącach.

"To, choć istotne dla wszystkich odbiorców przemysłowych, zwłaszcza dotknęłoby huty wykorzystujące elektryczne piece łukowe (EAF). 88 proc. energii dostarczanej w produkcji stali w technologii EAF pochodzi z energii elektrycznej i gazu ziemnego" - przekazali eksperci instytutu. Podkreślili, że udział elektrycznych pieców łukowych w całkowitej produkcji stali jest znacznie większy w UE (44,4 proc.) niż ogółem na świecie (29,1 proc.).

