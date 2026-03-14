Nie tylko ropa. Sytuacja w Iranie może uderzyć w globalny rynek stali
Ropa to nie jedyne dobro, jakie Iran eksportuje w dużych ilościach. Kraj ten w 2025 roku był 10. największym producentem stali na świecie. Wytworzył wówczas niemal 32 mln ton stali, czyli blisko 4,5 razy więcej niż Polska. Eksperci wskazali, jaki wpływ na podaż tego stopu może mieć konflikt na Bliskim Wschodzie.
Atak na Iran wywołał wstrząs na rynku ropy. Cena tego surowców drastycznie poszybowała w górę. Jak się jednak okazuje wkrótce czekać może nas kolejny kryzys, tym razem na rynku stali.
Iran wyprodukował w ubiegłym roku 32 miliony ton stali, stając się 10. największym producentem na świecie. Polska zaś w 2025 roku wyprodukowała 7,2 mln ton surowca, czyli niemal 4,5 razy mniej.
Stal jest jednym z najważniejszych surowców przemysłowych i materiałów konstrukcyjnych.
Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) w najnowszym Tygodniku Gospodarczym zwrócili uwagę, że atak Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, który rozpoczął się 28 lutego 2026 r., znacząco wpływa na globalny rynek stali. Wskazali na istotną rolę Iranu w światowej podaży tego surowca.
Iran jako producent stali. Wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie
"W 2024 r. Iran wyeksportował na globalny rynek produkty żeliwne i stalowe o łącznej wartości 1,15 mld dol. i stanowiły one jego 5. największą kategorię eksportową. Do największych odbiorców irańskiego eksportu stali należały: Turcja, Chiny i Armenia" - podali eksperci PIE.
Autorzy Tygodnika Gospodarczego przypomnieli, że Iran specjalizuje się w handlu półwyrobami stalowymi, do których zalicza się kęsy i kęsiska - długie półwyroby o przekroju kwadratowym. W 2013 roku był ich 13. największym światowym eksporterem.
"Choć rynki UE odpowiadały tylko za 8,5 proc. całkowitej wartości irańskiego eksportu stali w 2024 r., to Włochy były w tym samym roku 4. największym importerem irańskich półwyrobów stalowych" - zauważyli eksperci.
Pod znakiem zapytania pozostaje potencjalna skala zniszczeń infrastruktury wydobywczej i przemysłowej w Iranie, co może przełożyć się na podaż paliw kopalnych i stali z tego kierunku.
Blokada cieśniny Ormuz to więcej niż problemy z transportem ropy
Eksperci PIE zauważyli, że zaburzenie transportu morskiego przez cieśninę Ormuz jest jednym z powodów wzrostu niepewności wśród konsumentów i producentów surowców. Jedyne naturalne wejście do Zatoki Perskiej należy do najważniejszych szlaków w handlu ropą naftową oraz właśnie stalą.
"Już obserwuje się wydłużenie czasu dostaw z Azji i podwyższenie kosztów frachtu" - zauważyli analitycy. Według PIE dochodzi do czasowego wstrzymania importu chińskiej stali do państw regionu.
Przez Cieśninę Ormuz przepływa rocznie około 1/5 światowego zużycia paliw ropopochodnych, co również "obarcza niepewnością" koszty energii w najbliższych tygodniach i miesiącach.
"To, choć istotne dla wszystkich odbiorców przemysłowych, zwłaszcza dotknęłoby huty wykorzystujące elektryczne piece łukowe (EAF). 88 proc. energii dostarczanej w produkcji stali w technologii EAF pochodzi z energii elektrycznej i gazu ziemnego" - przekazali eksperci instytutu. Podkreślili, że udział elektrycznych pieców łukowych w całkowitej produkcji stali jest znacznie większy w UE (44,4 proc.) niż ogółem na świecie (29,1 proc.).
