Zabezpieczenie 450 kg irańskiego uranu, wzbogaconego do 60 proc., to jeden z głównych celów wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi - podkreślił Axios.

Serwis zaznaczył, że w teorii oferta Putina mogłaby pomóc w pozbyciu się irańskich zapasów nuklearnych bez konieczności wysyłania do Iranu amerykańskich i izraelskich sił lądowych. Rosja posiada broń jądrową i w przeszłości, w ramach umowy nuklearnej z 2015 roku, na jej terytorium składowany był irański nisko wzbogacony uran.

Putin podczas poniedziałkowej rozmowy z Trumpem miał przedstawić kilka pomysłów mających według niego pomóc w zakończeniu wojny z Iranem. Magazynowanie irańskiego uranu to jedna z tych propozycji.

- To nie pierwszy raz, gdy to zaproponowano. Nie zaakceptowano tego. Stanowisko USA jest takie, że uran musi być zabezpieczony - powiedział przedstawiciel władz USA.

Media: Trump odrzuca ofertę Putina. Irański uran nie trafi do Rosji

Rosja wystąpiła z podobną propozycją także podczas amerykańsko-irańskich negocjacji w maju 2025 roku oraz kilka tygodni przed rozpoczętą 28 lutego przez USA i Izrael operacją zbrojną przeciwko Iranowi.

Podczas ostatniej rundy rozmów przed wybuchem wojny Iran odrzucił pomysł przeniesienia uranu i zaproponował obniżenie poziomu jego wzbogacenia w swoich obiektach nuklearnych pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Nie wiadomo, czy obecnie Iran przyjąłby tę ofertę.

USA i Izrael rozmawiają o wysłaniu sił specjalnych do Iranu, by przejąć zapasy uranu na późniejszym etapie wojny.

Szef MAEA Rafael Grossi poinformował, że około połowa irańskiego uranu wzbogaconego do 60 proc. jest przechowywana w podziemnym magazynie w Isfahanie w środkowej części kraju.

Według słów Grossiego w magazynie, który prawdopodobnie nie został naruszony przez amerykańsko-izraelskie bombardowania, znajduje się nieco ponad 200 kg uranu wzbogaconego do 60 proc., czyli niewiele poniżej poziomu wymaganego do produkcji broni jądrowej.

mbd / polsatnews.pl / PAP