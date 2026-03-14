O demonstracjach, które przelewają się przez ulice kubańskich miast informuje portal Ciber Cuba. Jak przekazano, mieszkańcy po raz kolejny wyszli na ulice z powodu przedłużających się przerw w dostawie prądu, niedoboru żywności i pogarszających się warunków życia.

W trakcie jednej z manifestacji, w gminie Maron, prowincji Ciego de Avila, podpalona została lokalna siedziba Komunistycznej Partii Kuby.

Kuba. Coraz częstsze protesty, władza używa sił bezpieczeństwa

Lokalny dziennikarz Jose Raul Gallego poinformował, że w trakcie demonstracji jeden z protestujących został postrzelony w udo. Do tłumienia użyto jednostki sił specjalnych.

Jak twierdzą dziennikarze Ciber Cuba, wychodzący na ulicę Kubańczycy z niecierpliwością czekają na reakcję ze strony Stanów Zjednoczonych. Do tej pory Waszyngton w żaden sposób nie odniósł się do doniesień o protestach.

Niedawno prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel oficjalnie potwierdzi, po raz pierwszy, że władze w Hawanie prowadzą rozmowy z administracją Donalda Trumpa. Jest to związane z blokadą wyspy pod względem dostaw ropy naftowej.

Kuba od wielu lat mierzy się z pogłębiającym kryzysem gospodarczym. Eksperci określają sytuację w kraju jako krytyczną. Mieszkańcy wyspy zmagają się z niedoborami paliwa i żywności. W większości kraju regularnie dochodzi do przerw w dostawach prądu.

