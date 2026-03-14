Słowa o potencjalnym ataku ze strony Iranu na Ukrainę padły na antenie telewizji Iran International. Szef Komisji Bezpieczeństwa Narodowego irańskiego parlamentu otwarcie stwierdził, że w przypadku współpracy Kijowa z Tel Awiwem, Ukraina stanie się "uzasadnionym celem".

- Działania Ukrainy mające na celu udzielenie pomocy Izraelowi, w tym wsparcie za pomocą dronów, sprawiają, że całe terytorium Ukrainy, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, stało się prawowitym i uzasadnionym celem dla Republiki Islamskiej - mówił Ebrahim Azizi.

Napięcie na linii Iran - Ukraina. Kijów reaguje na zapowiedź ataków

Kilka godzin po tym oświadczeniu, głos zabrał przedstawiciel ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Heorhij Tychyj, rzecznik resortu dyplomacji, został poproszony o komentarz przez redakcję RBC-Ukraina.

- Irański reżim od lat wspiera zabijanie Ukraińców, bezpośrednio dostarczając państwu agresorowi drony i technologie do agresji w Ukrainie - stwierdził.

- W tym kontekście absurdalne jest, gdy przedstawiciele tego reżimu grożą Ukrainie, powołując się jednocześnie na prawo do samoobrony, zapisane w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych - dodał.

Tychyj tłumacząc stanowisko Kijowa dodał przykład, w którym seryjny morderca usprawiedliwiałby swoje zbrodnie, powołując się na kodeks karny.

- Reżim irański musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszystkie zbrodnie popełnione przeciwko narodowi irańskiemu oraz innym krajom i narodom - podsumował.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni