"Wszystkie instalacje naftowe, gospodarcze i energetyczne należące do firm z regionu, będących częściowo własnością USA lub współpracujących ze Stanami Zjednoczonymi, zostaną natychmiast zniszczone i obrócone w popiół" - oświadczył rzecznik irańskiej Centralnej Kwatery Głównej, cytowany przez państwowe media.

USA zaatakowały wyspę Chark. Teheran zapowiedział odwet

Ostre stanowisko Teheranu jest bezpośrednią odpowiedzią na wcześniejsze słowa prezydenta USA Donalda Trumpa. Przywódca ogłosił w piątek zniszczenie "wszystkich celów militarnych" na strategicznej irańskiej wyspie Chark i zagroził dalszymi uderzeniami w infrastrukturę naftową, jeżeli Iran będzie utrudniał swobodną żeglugę w cieśninie Ormuz.

"Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych przeprowadziło jeden z najpotężniejszych nalotów bombowych w historii Bliskiego Wschodu" - stwierdził Trump.

"Z powodów przyzwoitości zdecydowałem się nie wymazywać infrastruktury naftowej na wyspie. Jednak jeśli Iran lub ktokolwiek inny zrobi cokolwiek w sposób zakłócający wolny i bezpieczny przepływ statków przez cieśninę Ormuz, natychmiast ponownie rozważę tę decyzję" - dodał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Irańska państwowa agencja prasowa Fars, cytowana przez stację CNN, potwierdziła w sobotę, że w wyniku amerykańskich ataków na Chark nie ucierpiała żadna część infrastruktury naftowej. Jak podają irańskie źródła, na wyspie doszło do ponad 15 eksplozji, a po ataku USA nad pozycjami obronnymi armii, bazą morską, wieżą kontroli lotów i hangarem dla helikopterów zawisł gęsty dym.

Chark ważna dla Iranu. Kluczowy punkt eksportowy ropy

Położona w północnej części Zatoki Perskiej, około 30 km od wybrzeża, wyspa Chark stanowi gospodarcze serce Iranu, obsługując 90 proc. irańskiego eksportu ropy. Axios ocenił, że amerykański atak był "strzałem ostrzegawczym" ze strony Trumpa.

Wyspa Chark jest pod ścisłym nadzorem irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Na wyspie znajdują się lotnisko, terminale i inne obiekty infrastruktury naftowej, magazyny i porty. Wody wokół wyspy są wystarczająco głębokie, by mogły tam cumować supertankowce.

Plany jej zajęcia rozważane były przez Amerykanów jeszcze za prezydentury Jimmy'ego Cartera, pod koniec lat 70. XX wieku.

W piątek Trump był pytany w wywiadzie dla Fox News o możliwość zajęcia Chark, do czego nawoływał jeszcze w 1988 r. Prezydent odpowiedział, że dziennikarz zadał mu "głupie pytanie".

