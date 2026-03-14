Iran grozi atakiem na Ukrainę. "Uzasadniony cel"
Szef Komisji Bezpieczeństwa Narodowego irańskiego parlamentu Ebrahim Azizi oświadczył, że Ukraina jest obecnie "uzasadnionym celem" ataków rakietowych ze strony Teheranu. Powodem ma być pomoc Kijowa udzielana Izraelowi.
Od kilku dni światowe media informują o potencjalnej, militarnej pomocy ze strony Ukrainy dla krajów Zatoki Perskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski otwarcie mówił o wysłaniu instruktorów wojskowych, którzy pomogliby tamtejszym armiom m.in. w zwalczaniu irańskich dronów.
W rozmowie z telewizją Iran International na temat wsparcia ze strony Kijowa wypowiada się szef Komisji Bezpieczeństwa Narodowego irańskiego parlamentu.
Iran. Teheran otwarcie o atakach na Ukrainę
Ebrahim Azizi oświadczył, że jeśli Ukraina udzieli pomocy Siłom Obronnym Izraela, wówczas stanie się "uzasadnionym celem" ataków ze strony Teheranu.
- Działania Ukrainy mające na celu udzielenie pomocy Izraelowi, w tym wsparcie za pomocą dronów, sprawiają, że całe terytorium Ukrainy, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, stało się prawowitym i uzasadnionym celem dla Republiki Islamskiej - stwierdził.
Na chwilę obecną władze w Kijowie nie zareagowały na słowa Ebrahima Aziza. Ukraina w żaden sposób nie potwierdziła także militarnej współpracy z Izraelem.
