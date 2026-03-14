Iran grozi atakiem na Ukrainę. "Uzasadniony cel"

Od kilku dni światowe media informują o potencjalnej, militarnej pomocy ze strony Ukrainy dla krajów Zatoki Perskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski otwarcie mówił o wysłaniu instruktorów wojskowych, którzy pomogliby tamtejszym armiom m.in. w zwalczaniu irańskich dronów.

W rozmowie z telewizją Iran International na temat wsparcia ze strony Kijowa wypowiada się szef Komisji Bezpieczeństwa Narodowego irańskiego parlamentu.

Iran. Teheran otwarcie o atakach na Ukrainę

Ebrahim Azizi oświadczył, że jeśli Ukraina udzieli pomocy Siłom Obronnym Izraela, wówczas stanie się "uzasadnionym celem" ataków ze strony Teheranu.

ZOBACZ: "Obłąkani łajdacy". Donald Trump o sytuacji w Iranie

- Działania Ukrainy mające na celu udzielenie pomocy Izraelowi, w tym wsparcie za pomocą dronów, sprawiają, że całe terytorium Ukrainy, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, stało się prawowitym i uzasadnionym celem dla Republiki Islamskiej - stwierdził.

Na chwilę obecną władze w Kijowie nie zareagowały na słowa Ebrahima Aziza. Ukraina w żaden sposób nie potwierdziła także militarnej współpracy z Izraelem.

