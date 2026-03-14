Hamas ze specjalnym apelem do władz Iranu. "Wzywamy swoich braci"

Palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas wezwała w sobotę Iran do powstrzymania się od ataków na sąsiednie kraje Zatoki Perskiej - przekazała agencja AFP. Hamas, którego Iran jest jednym z głównych sojuszników i sponsorów, podkreślił jednak, że Teheran ma prawo bronić się przed atakami USA i Izraela.

"Potwierdzając prawo Islamskiej Republiki Iranu do reagowania na tę agresję wszelkimi dostępnymi środkami, zgodnie z normami i prawem międzynarodowym, ruch wzywa swoich braci w Iranie, aby nie atakowali krajów sąsiednich" - podano w oświadczeniu na oficjalnym profilu Hamasu.

 

Organizacja, która do 2025 roku toczyła wojnę z Izraelem w Strefie Gazy, wezwała również społeczność międzynarodową do podjęcia działań na rzecz "natychmiastowego zakończenia" trwającej od dwóch tygodni wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi.

Wcześniej kierownictwo Hamasu wyraziło solidarność z Teheranem, potępiając między innymi zabójstwo najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. Zamach, w którym zginął 86-letni przywódca, nazwano "ohydną zbrodnią". Wyrażono również wdzięczność za jego wieloletnie wsparcie dla ruchu palestyńskiego.

 

"Udzielał on wszelkiego rodzaju wsparcia politycznego, dyplomatycznego i militarnego naszemu narodowi, naszej sprawie i naszemu oporowi" - ​oświadczył ruch wkrótce po zabójstwie Chameneiego.

 

ZOBACZ: "Miażdżące i bezprecedensowe" uderzenia na Iran. "Epicka Furia" w liczbach

 

Jak zaznaczył w swoim sobotnim oświadczeniu Hamas, zakończenie konfliktu między Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi leży w interesie regionu i całego świata islamskiego. W związku z tym wezwał państwa i organizacje międzynarodowe do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. 

Współpraca Iranu z Hamasem. Broń, technologia i setki milionów dolarów

Hamas od dawna korzysta z politycznego i finansowego wsparcia władz Iranu. Pomoc Teheranu dla Hamasu obejmuje między innymi regularne dostawy amunicji, dronów i rakiet, a także miliony dolarów dotacji. 

 

Władze Iranu miały również udzielić palestyńskiej organizacji bezpośredniego wsparcia przed atakiem z 7 października 2023 roku, rozpoczynającym dwuletnią wojnę w Strefie Gazy. Teheran miał zapewnić bojownikom szkolenia, a także finansować nowoczesne uzbrojenie.

ZOBACZ: Media: Trump odrzucił propozycję Putina. Chodzi o uran z Iranu

 

Jak dotąd, w odwetowych operacjach Iranu na Bliskim Wschodzie śmierć poniosło kilkanaścioro obywateli Izraela i siedmiu żołnierzy USA, a ponad 2 tys. osób w Izraelu zostało rannych. Iran prowadzi też ostrzał celów w krajach Zatoki Perskiej: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

WIDEO: "Tego nie możemy pokazać". "Symbol zemsty" na granicy z Iranem
Maria Kosiarz / polsatnews.pl / AFP
