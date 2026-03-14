Duży pożar na Mazowszu. Walka z ogniem trwa już kilka godzin

Informację o pożarze strażacy otrzymali w sobotę około godz. 10. Początkowo ogień pojawił się na łące, jednak między innymi ze względu na silny wiatr, ogień rozprzestrzenił się na pobliski las.

- Na tę chwilę mam informację o tym, że jest to około pięciu hektarów lasu i piętnastu hektarów łąk - powiedział w Polsat News st. kpt. Wachowski z PSP w Wyszkowie.

Ogromny pożar pod Wyszkowem. Z żywiołem walczy niemal 100 strażaków

Strażak podkreślił, że sytuacja jest "naprawdę niebezpieczna", a ogień "cały czas nie jest jeszcze opanowany".

- Na miejscu pracuje około 21 pojazdów i 80 strażaków. Te siły i środki cały czas są zwiększane, strażacy pracują bardzo ciężko - dodał.

Na ten moment żywioł nie zagraża okolicznym budynkom. St. kpt. Wachowski podkreślił jednak, że sytuacja ta może ulec zmianie. Dodał, że pożar o takiej skali jest wyjątkowo niebezpieczny dla środowiska i zwierząt zamieszkujących pobliskie tereny.

Dokładna przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Jak zaznaczył funkcjonariusz z PSP w Wyszkowie, o tej porze roku tego typu zdarzenia determinuje działanie ludzkie, jak chociażby wypalanie suchych traw.

- Obecnie jest za wcześnie, żeby określić dokładną przyczynę - podsumował.

