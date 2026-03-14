Stanowisko Kościoła nie jest jednak tak proste, jak często przedstawia się je w skróconych komentarzach. Istotne są wyjaśnienia przedstawione przez Dykasterię Nauki Wiary, które pokazują, że kluczowe znaczenie ma konkretna sytuacja danej osoby oraz jej relacja z Kościołem.

Rozwód raczej nie wyklucza komunii

Według nauk Kościoła katolickiego sam fakt rozwodu cywilnego nie oznacza automatycznego zakazu przyjmowania komunii świętej. Osoby, które się rozwiodły, ale nie zawarły nowego związku i starają się żyć zgodnie z nauką Kościoła, mogą przystępować do sakramentów.

ZOBACZ: Zadali narzeczonym kilka pytań. Kościół pokazał zaskakujące dane

Do tej kwestii odniosła się Dykasteria Nauki Wiary. W opublikowanej 25 września 2023 r. odpowiedzi na pytania kardynała Dominika Duki dotyczące udzielania eucharystii osobom rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach Watykan wyjaśnił zasady duszpasterskiego rozeznania w takich sytuacjach.

"W niektórych przypadkach, po odpowiednim rozeznaniu, zezwala na udzielenie sakramentu pojednania, nawet jeśli ktoś nie dochowuje wierności wstrzemięźliwości zalecanej przez Kościół" - czytamy w dokumencie opublikowanym przez Dykasterię Nauki Wiary na stronie Watykanu.

Takie stanowisko wynika z wieloletniego nauczania Kościoła oraz dokumentów Stolicy Apostolskiej. W praktyce oznacza to, że rozwód, choć uznawany za trudne doświadczenie i swoisty moralny dramat, nie przekreśla relacji wiernego z Kościołem.

Problem pojawia się przy nowym związku

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy osoba rozwiedziona wchodzi w nowy związek cywilny, podczas gdy wcześniejsze małżeństwo sakramentalne nadal uznawane jest przez Kościół za ważne.

Kościół katolicki naucza, że sakrament małżeństwa ma charakter nierozerwalny. Oznacza to, że dopóki nie zostanie zatwierdzona jego nieważność przez sąd kościelny, pierwsze małżeństwo wciąż obowiązuje w sensie religijnym. W takiej sytuacji życie w nowym związku może być postrzegane jako sprzeczne z nauką Kościoła dotyczącą małżeństwa.

Wyjaśnienia Watykanu i indywidualne rozpoznanie

Watykan podkreśla, że nie można stosować jednego automatycznego schematu dla wszystkich przypadków. Ważne jest rozeznanie duszpasterskie, które powinno odbywać się w dialogu z kapłanem.

ZOBACZ: Mamy nowego metropolitę łódzkiego. Papież Leon XIV zadecydował

Jak wskazano w dokumencie Dykasterii Nauki Wiary, chodzi przede wszystkim o towarzyszenie wiernym w ocenie ich konkretnej sytuacji:

"Kapłan przyjmuje osobę, słucha uważnie i pokazuje macierzyńskie oblicze Kościoła, przyjmując właściwą intencję i dobry cel osoby, aby umieścić całe swoje życie w świetle Ewangelii i praktykować miłość. Ale każda osoba, indywidualnie, jest powołana, aby stanąć przed Bogiem i ukazać Bogu swoje własne sumienie, z jego możliwościami i ograniczeniami" - wskazano.

Rola indywidualnego rozeznania

Wspomniany dokument nawiązuje do nauk papieża Franciszka zawartych w adhortacji Amoris laetitia. Ówczesny papież wskazał, że duszpasterze powinni brać pod uwagę złożoność ludzkich sytuacji oraz różne, często skrajne okoliczności życiowe.

Nie oznacza to oczywiście zmiany nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa. Podkreślono w ten sposób potrzebę indywidualnej oceny oraz wsparcia duszpasterza osobom, które przeżywają trudności w życiu małżeńskim.

