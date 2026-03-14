W sobotę nad ranem nad ambasadą USA w Bagdadzie uniósł się kłęb czarnego dymu, przekazali dziennikarze AFP. Dwóch funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa poinformowało, że budynek został trafiony w wyniku ostrzału proirańskich bojówek.

Na ten moment nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał w wyniku ataku. Nie podano również informacji o skutkach ostrzału ani o rozmiarach zniszczeń.

Niespójne są również doniesienia dotyczące szczegółów samego zajścia. Jedno ze źródeł sugeruje, że w kompleks ambasady uderzył dron. Kolejny informator przekazał z kolei, że pocisk, który spadł w pobliżu bazy lotniczej ambasady, to prawdopodobnie rakieta.

Amerykańska ambasada nie odpowiedziała jak dotąd na prośbę o komentarz w tej sprawie.

Według portalu telewizji Al-Dżazira, który powołuje się na swoje źródło w służbach bezpieczeństwa Iraku, ostrzał mógł uszkodzić część systemu obrony przeciwlotniczej.

Atak na ambasadę USA. Media: odpowiedź na uderzenie w Kataib Hezbollah

To już drugi atak na amerykańską ambasadę w Bagdadzie w przeciągu dwóch tygodni. Irak został wciągnięty w konflikt Iranu z Izraelem i USA od 28 lutego, gdy siły izraelsko-amerykańskie rozpoczęły bombardowania strategicznych celów wojskowych Teheranu.

Jak zaznacza agencja AFP, sobotni incydent w ambasadzie mógł być odpowiedzią na działania USA w Bagdadzie, w wyniku których zginęło dwóch bojowników organizacji zbrojnej Kataib Hezbollah, w tym jedna "kluczowa postać".

Iracka armia potępiła ataki i stwierdziła, że były "rażącym naruszeniem wszelkich wartości humanitarnych i wyrazem lekceważenia konwencji międzynarodowych".

Dziennikarze AFP informowali o głośnych eksplozjach w stolicy Iraku, a następnie o słupie dymu unoszącym się nad dzielnicą Arasat, gdzie działa kilka grup terrorystycznych wspieranych przez Iran. To właśnie w tym ataku miał zginąć prominentny członek Kataib Hezbollah.

Dwie godziny później, w wyniku nalotu we wschodnim Bagdadzie zginął kolejny członek grupy - podało źródło sił bezpieczeństwa.

