Korea Północna straszy sąsiadów. Reżim wystrzelił rakiety

Siły zbrojne Korei Południowej wykryły "około dziesięciu niezidentyfikowanych pocisków balistycznych wystrzelonych z obszaru Pjongjang Sunan w Korei Północnej w kierunku Morza Japońskiego około godziny 13:20" (5.20 czasu w Polsce) - podał Sztab Generalny Korei Południowej w komunikacie.

Jak zauważa agencja AFP, wystrzelenia z Korei Północnej miały miejsce kilka dni po tym, jak Pjongjang ostrzegł przed "straszliwymi konsekwencjami" corocznych manewrów wojskowych prowadzonych przez Koreę Południową i Stany Zjednoczone.

Korea Północna wystrzeliła pociski. Komunikaty Tokio i Seulu

Informację o wystrzeleniu co najmniej jednego pocisku z Korei Północnej potwierdziła także japońska straż przybrzeżna, według której "zdawał się on wpadać w morze".

ZOBACZ: Korea Północna reaguje na atak na Iran. "Najbrzydsza forma"

Jak przekazał japoński nadawca publiczny NHK - powołując się na źródła ministerstwa obrony - pocisk spadł najprawdopodobniej poza wyłączną strefę ekonomiczną Japonii.

Ćwiczenia USA-Korea Południowa

Pięć dni wcześniej Waszyngton i Seul rozpoczęły ćwiczenia wojskowe, które mają sprawdzić gotowość amerykańskiej oraz południowokoreańskiej armii wobec zagrożeń ze strony Korei Północnej.

Pjongjang sprzeciwia się takim manewrom, określając je przygotowaniami do zbrojnej agresji przeciwko niemu. W czwartek - jak informuje agencja Reutera - premier Korei Południowej Kim Min-seok spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, aby omówić plan odbudowy porozumienia dyplomatycznego z Koreą Północną.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni