15-latek ukradł autobus. Chciał zawieźć dziewczynę do szkoły

15-letni mieszkaniec Wiesbaden ukradł autobus z zajezdni i wyruszył nim w trasę do oddalonego o około 130 km Karlsruhe. Jak się okazało, nastolatek wiózł swoją 14-letnią dziewczynę do szkoły.

Przegubowy autobus miejski w kolorze czerwono-białym zaparkowany na zewnątrz.
Michael Heimerl/Wikimedia
15-latek ukradł autobus, by zawieźć dziewczynę do szkoły oddalonej o ponad 100 km (zdj. ilustracyjne)

Do zdarzenia doszło w piątek rano w Wiesbaden, w środkowo-zachodnich Niemczech. 

 

Chłopak dostał się na teren zajezdni autobusowej, po czym uruchomił pojazd i wyjechał nim w trasę. Towarzyszyła mu jego 14-letnia dziewczyna.

 

Para dotarła bezpiecznie do Karlsruhe, gdzie została zatrzymana przez patrol policji. Funkcjonariusze przekazali 15-latka jego rodzicom. Autobus nie został uszkodzony i wrócił już do przewoźnika.

 

Policja wszczęła wobec nastolatka postępowanie przygotowawcze w sprawie kradzieży oraz prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy.

Niemcy. 15-latek ukradł autobus, by zawieźć dziewczynę do szkoły

Pracownicy firmy transportowej nie od razu zauważyli brak jednego z autobusów. Początkowo sądzili, że jeden z kierowców przez pomyłkę wyjechał niewłaściwym pojazdem, dlatego policję powiadomiono dopiero w południe.

 

ZOBACZ: Polak zaatakował niemiecką policjantkę. Dramatyczne sceny w Berlinie

 

Według wstępnych ustaleń chłopak dostał się do autobusu bez użycia siły i uruchomił go za pomocą uniwersalnego klucza.

 

- Na razie nie wiemy, w jaki sposób wszedł w posiadanie tego klucza ani dlaczego potrafił tak dobrze prowadzić autobus - przyznała cytowana przez Deutsche Welle rzeczniczka lokalnej policji.

 

WIDEO: "Tego nie możemy pokazać". "Symbol zemsty" na granicy z Iranem
mbd / polsatnews.pl
