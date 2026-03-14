Do zdarzenia doszło w piątek rano w Wiesbaden, w środkowo-zachodnich Niemczech.

Chłopak dostał się na teren zajezdni autobusowej, po czym uruchomił pojazd i wyjechał nim w trasę. Towarzyszyła mu jego 14-letnia dziewczyna.

Para dotarła bezpiecznie do Karlsruhe, gdzie została zatrzymana przez patrol policji. Funkcjonariusze przekazali 15-latka jego rodzicom. Autobus nie został uszkodzony i wrócił już do przewoźnika.

Policja wszczęła wobec nastolatka postępowanie przygotowawcze w sprawie kradzieży oraz prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy.

Niemcy. 15-latek ukradł autobus, by zawieźć dziewczynę do szkoły

Pracownicy firmy transportowej nie od razu zauważyli brak jednego z autobusów. Początkowo sądzili, że jeden z kierowców przez pomyłkę wyjechał niewłaściwym pojazdem, dlatego policję powiadomiono dopiero w południe.

ZOBACZ: Polak zaatakował niemiecką policjantkę. Dramatyczne sceny w Berlinie

Według wstępnych ustaleń chłopak dostał się do autobusu bez użycia siły i uruchomił go za pomocą uniwersalnego klucza.

- Na razie nie wiemy, w jaki sposób wszedł w posiadanie tego klucza ani dlaczego potrafił tak dobrze prowadzić autobus - przyznała cytowana przez Deutsche Welle rzeczniczka lokalnej policji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Tego nie możemy pokazać". "Symbol zemsty" na granicy z Iranem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / polsatnews.pl