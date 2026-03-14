15-latek ukradł autobus. Chciał zawieźć dziewczynę do szkoły
15-letni mieszkaniec Wiesbaden ukradł autobus z zajezdni i wyruszył nim w trasę do oddalonego o około 130 km Karlsruhe. Jak się okazało, nastolatek wiózł swoją 14-letnią dziewczynę do szkoły.
Do zdarzenia doszło w piątek rano w Wiesbaden, w środkowo-zachodnich Niemczech.
Chłopak dostał się na teren zajezdni autobusowej, po czym uruchomił pojazd i wyjechał nim w trasę. Towarzyszyła mu jego 14-letnia dziewczyna.
Para dotarła bezpiecznie do Karlsruhe, gdzie została zatrzymana przez patrol policji. Funkcjonariusze przekazali 15-latka jego rodzicom. Autobus nie został uszkodzony i wrócił już do przewoźnika.
Policja wszczęła wobec nastolatka postępowanie przygotowawcze w sprawie kradzieży oraz prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy.
Pracownicy firmy transportowej nie od razu zauważyli brak jednego z autobusów. Początkowo sądzili, że jeden z kierowców przez pomyłkę wyjechał niewłaściwym pojazdem, dlatego policję powiadomiono dopiero w południe.
Według wstępnych ustaleń chłopak dostał się do autobusu bez użycia siły i uruchomił go za pomocą uniwersalnego klucza.
- Na razie nie wiemy, w jaki sposób wszedł w posiadanie tego klucza ani dlaczego potrafił tak dobrze prowadzić autobus - przyznała cytowana przez Deutsche Welle rzeczniczka lokalnej policji.
