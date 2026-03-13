Wyż Konrad sprawi, że w piątek pogoda będzie spokojna, słoneczna i bez większych niespodzianek. Tego typu aura utrzyma się również przez pewien czas, jednak nadchodzą wyraźne zmiany. W weekend zacznie napływać chłodniejsze powietrze z zachodu, do tego wrócą deszcze, a z czasem nawet opady śniegu - prognozuje IMGW. Odczujemy też wyraźny spadek temperatur.

Weekend pełen zmian. Nasilą się w niedzielę

Koniec tygodnia przyniesie zróżnicowaną pogodę, ale zmiana nastąpi stopniowo. Sobota będzie jeszcze pogodna, zwłaszcza na wschodzie kraju, gdzie zaświeci słońce. Z czasem nad zachodnią Polskę napłynie więcej chmur i tam po południu i wieczorem może popadać słaby deszcz.

Pierwsza połowa weekendu będzie jeszcze ciepła, z temperaturami w większości kraju od 15 do 18 st. C. Praktycznie wszędzie będzie kilkanaście stopni ciepła, a jedynie nad samym morzem termometry pokażą około 9 st. C.

IMGW Od weekendu zanotujemy spadek temperatury. Chłodniej będzie przez większość przyszłego tygodnia

Kolejne godziny przyniosą stopniowe pogorszenie aury. W weekendową noc wciąż będzie padać na zachodzie, a strefa większego zachmurzenia rozciągnie się na kolejne regiony. Niedziela będzie już pochmurna w niemal całej Polsce. Z przelotnym deszczem trzeba się liczyć w wielu miejscach, a sucho może być praktycznie tylko na południowym wschodzie.

Nasz kraj podzieli się na wciąż ciepły południowy wschód, gdzie cały czas można się spodziewać do 18 st. C oraz wyraźnie chłodniejszy zachód, gdzie temperatury spadną poniżej progu 10 st. C (do około 8). Nad morzem i w kotlinach sudeckich może być najwyżej kilka stopni powyżej zera.

WXCHARTS Od niedzieli w Polsce zarysuje się wyraźny kontrast między cieplejszym południowym wschodem a wyraźnie chłodniejszym północnym zachodem

Weekendowe pogorszenie pogody będzie zapowiedzią poważniejszych zmian. Nowy tydzień przyniesie dalszy stopniowy spadek temperatur oraz więcej opadów - nie tylko deszczu.

Wymagający początek tygodnia. Miejscami zrobi się biało

Po weekendzie nie powinniśmy chować parasoli i kurtek przeciwdeszczowych - w poniedziałek mogą się przydać. Początek przyszłego tygodnia będzie bowiem nieprzyjemny, z dużym zachmurzeniem w całej Polsce.

Deszczu mogą oczekiwać mieszkańcy wszystkich województw. Opady mogą się pojawiać falami, w miarę wędrówki frontu atmosferycznego z zachodu na wschód. Na Pomorzu trzeba się liczyć z opadami deszczu ze śniegiem. Tam lokalnie przez krótki czas trawniki mogą się pokryć białym puchem, który jednak długo się nie utrzyma.

WXCHARTS Poniedziałek upłynie pod znakiem większego pogorszenia pogody. Popada więcej deszczu

Znów najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju, gdzie termometry pokażą od 12-17 st. C. Będzie to znacznie więcej niż na północnym zachodzie, gdzie będzie od 6 do maksymalnie 11 st. C. Na Przedgórzu Sudeckim we znaki może się dać mocniejszy wiatr, który w porywach osiągnie do 55 km/h.

Kolejne dni oznaczają dalsze ochłodzenie. W ciągu dnia temperatury w całym kraju tylko nieznacznie przekroczą granicę 10 st. C. W dodatku nocami wrócą przymrozki, dochodzące miejscami do -3, -2 st. C.

WXCHARTS We wtorek wciąż dodatnia anomalia temperatury będzie wysoka, jednak będzie chłodniej niż pod koniec obecnego tygodnia

Będzie nie tylko chłodniej, lecz również deszczowo. Wtorek będzie mokry w wielu miejscach, a na terenach podgórskich dodatkowo może popadać również deszcz ze śniegiem.

IMGW Od weekendu zrobi się bardziej deszczowo. Miejscami popada również deszcz ze śniegiem

Tego typu pogoda - niższe niż obecnie temperatury, lokalne nocne przymrozki, a także przelotne deszcze w wielu miejscach, może nam towarzyszyć przez większość przyszłego tygodnia. Lokalnie też, głównie na terenach podgórskich, wciąż może padać deszcz ze śniegiem. Na większą poprawę pogody zapewne przyjdzie nam poczekać do drugiej połowy marca.

