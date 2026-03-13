Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sejm zdecydował
Sejm zagłosował w piątek nad sześcioma sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Wybrani zostali Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski. Odrzucono dwie kandydatury zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość.
W piątek, ostatniego dnia obrad, Sejm przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Od grudnia 2025 roku w TK na 15 stanowisk wolnych było sześć wakatów. Wówczas z Trybunału odeszła Krystyna Pawłowicz, a zakończyła się kadencja Michała Warcińskiego.
Trybunał Konstytucyjny utracił tym samym możliwość sformowania pełnego składu, gdyż zgodnie z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK, do rozpoznania sprawy w pełnym składzie konieczny jest udział co najmniej 11 sędziów.
Trybunał Konstytucyjny. Sejm będzie głosował nad nowymi sędziami
W środę Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Prezydium Sejmu zarekomendowało sześcioro kandydatów. Są to: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek.
Dwóch kandydatów zgłosiło też Prawo i Sprawiedliwość: Artura Kotowskiego oraz Michała Skwarzyńskiego. W czwartek wieczorem kandydatów zaopiniowała sejmowa komisja.
Termin zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego minął w środę o godz. 12. Wnioski może zgłaszać Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów.
Nowi sędziowie TK. Decyzja Sejmu
Sejm podjął też w piątek uchwałę w sprawie działań "niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy praca, niezawisłego i bezstronnego".
Zdaniem polityków koalicji rządzącej TK przestał pełnić rolę "bezstronnego i niezawisłego" organu. W uchwale podkreślono, że zostało to poparte orzecznictwem m.in.: Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
"Sejm uznaje za konieczne podjęcie działań służących ukształtowaniu składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, by Trybunał ten spełniał wymogi sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego, w tym w szczególności dokonania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wolne miejsca, z uwzględnieniem potrzeby odbudowy zaufania publicznego do tego organu" - czytamy w uchwale.
