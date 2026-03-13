Tatrzański Park Narodowy poinformował, że na kosodrzewinie w polskich Tatrach naukowcy z Krakowa stwierdzili nowy dla nauki gatunek grzyba. Odkrycie może poszerzyć wiedzę m.in. o roli grzybów w górskich ekosystemach leśnych.

Nowo opisany gatunek - Cytospora tatrensis Jankowiak & Stępniewska - został zauważony na zamierających pędach kosodrzewiny w polskich Tatrach. Jego nazwa odnosi się do miejsca występowania oraz badaczy, którzy go odkryli. Na trop grzyba workowego należącego do rzędu Diaporthales trafili naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - prof. Robert Jankowiak, dr hab. Piotr Bilański oraz dr hab. inż. Hanna Stępniewska.

TPN: Nowy gatunek w polskich górach

Jak poinformował w komunikacie TPN, gatunki z rodzaju Cytospora występują głównie na roślinach drzewiastych. W zależności od warunków mogą rozkładać martwe tkanki roślin, żyć w nich bez wywoływania objawów lub powodować choroby drzew. Opis naukowy nowo odkrytego grzyba powstał na podstawie badań morfologicznych i analiz genetycznych.

"Odkrycie nowego gatunku poszerza wiedzę o różnorodności grzybów oraz ich roli w górskich ekosystemach leśnych" – podkreślił park w komunikacie.

Nowy grzyb w Tatrach. "Różne role w ekosystemach"

Jak podaje Zielona Interia, grzyby te mogą pełnić różne role w ekosystemach: od saprotrofów rozkładających martwe tkanki roślin, przez endofity żyjące wewnątrz roślin bez widocznych objawów, aż po patogeny wywołujące choroby.



"Jako patogeny drzew, gatunki z rodzaju Cytospora są szczególnie znane z powodowania raków drzewnych, choć u porażonych drzew mogą występować także inne objawy chorobowe" - czytamy w artykule.



Analiza wykazała ponadto, że grzyb C. tatrensis jest blisko spokrewniony gatunkami, które zasiedlają różne gatunki kosodrzewiny w Chinach.

Opis odkrycia znalazł się w naukowym czasopiśmie "Persoonia".

