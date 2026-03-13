Turystom postawiono zarzuty publikowania "nieprawdziwych informacji, plotek lub prowokacyjnej propagandy, która może podburzać opinię publiczną i naruszać bezpieczeństwo publiczne" - podał brytyjski dziennik.

Najniższą przewidzianą karą za przewinienia jest grzywna w wysokości 20 tys. dihramów (ok. 20 tys. złotych). Najwyższa grzywna może wynieść 200 tys. dihramów, ale za publikowanie nagrań z ataków na Dubaj można także trafić do więzienia nawet na dwa lata.

Dubaj. Wysoka grzywna lub dwa lata więzienia za nagrywanie ataków na miasto

Dziennik przytacza przypadek 60-letniego Brytyjczyka, który jest oskarżony o naruszenie prawa o cyberbezpieczeństwie.

"Pochodzący z Londynu mężczyzna został oskarżony wraz z 20 innymi osobami po tym, jak policja znalazła na jego telefonie nagranie irańskiego ataku rakietowego w Dubaju, pomimo faktu, że najwyraźniej natychmiast usunął nagranie z telefonu, gdy tylko został o to poproszony" - podał "The Guardian".

"Sprawa przyciągnęła uwagę ze względu na reputację Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako magnesu dla influencerów, których źródła utrzymania zależą od ciągłego filmowania i publikowania" - przekazała gazeta.

Turyści w Dubaju ścigani za informowanie o atakach

Oświadczenie w sprawie zarzutów postawionych turystom filmującym ataki opublikowała Radha Stirling z organizacji Detained in Dubai. Prawnik zwróciła uwagę, że zarzuty mogą otrzymać nie tylko autorzy nagrań, ale też przebywający w Dubaju turyści, które je rozpowszechniają.

"Zgodnie z prawem dotyczącym cyberprzestępczości obowiązującym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, osoba, która pierwotnie opublikowała treść, może zostać oskarżona, ale może to zrobić również każdy, kto ją przekształca, ponownie publikuje lub komentuje" - podała Stirling.

