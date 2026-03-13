O pożarze poinformował służby świadek, który próbował pomóc mężczyźnie leżącemu w palącej się w trawie. Przy ul. Radomskiej w Pionkach od razu pojawili się strażacy, policja i pogotowie.

- Poszkodowany mężczyzna z obrażeniami całego ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łęcznej. Niestety 50-latek zmarł - powiedziała rzeczniczka policji.

Pionki. 50-letni mężczyzna spłonął żywcem podczas wypalania traw

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna rozpalił ogień, bo chciał spalić śmieci lub trawę. Niestety w pewnym momencie stracił kontrolę nad rozprzestrzeniającym się żywiołem.

Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają funkcjonariusze z Pionek pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu.

Policja przypomina, że wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw lub śmieci stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, domów, zabudowań gospodarczych oraz lasów.

mbd / mjo / polsatnews.pl / PAP