W ostatnich tygodniach na plażach można zobaczyć tłumy poszukiwaczy tego morskiego złota. W sieci aż zawrzało od nagrań i zdjęć z plaż nad Bałtykiem. Szczególnie dużo uwagi przyciągnęły relacje publikowane w grupie Bursztyniarze Wybrzeża oraz na profilu Na Mierzeję, gdzie pokazywano okazałe zbiory z Mikoszewa, Krynicy Morskiej i innych miejsc.

Niektórzy wracali ze spacerów z pełnymi kieszeniami, a czasem nawet z całymi wiadrami drobnych bryłek.

Dlaczego bursztyn pojawia się po sztormach?

Największe szanse na znalezienie bursztynu pojawiają się po okresach silnego wiatru i sztormowej pogody (najczęściej okres zimowy: listopad-marzec). Wysokie fale mieszają warstwy piasku na dnie morza i wypłukują fragmenty skamieniałej żywicy. Gdy morze się uspokaja, prądy i fale wyrzucają je na brzeg.

ZOBACZ: Bałtyk odsłonił wrak. Zagadkowy statek na dnie morza

W takich momentach na plaży pojawiają się charakterystyczne bursztynowe pasy. Są to nagromadzenia traw morskich, gałęzi i innych naturalnych odpadków, które zatrzymują drobne bryłki bursztynu. Doświadczeni poszukiwacze wiedzą, że to właśnie tam warto rozpocząć poszukiwania.

Znaczenie ma również pora dnia. Najlepsze efekty przynoszą poszukiwania o świcie, tuż po sztormie.

Bałtyk. Gdzie najłatwiej znaleźć bursztyn?

Najbardziej oczywistym miejscem poszukiwań jest oczywiście linia brzegowa Morza Bałtyckiego. Jednak bursztyn można znaleźć także w innych lokalizacjach związanych z nadmorskim klimatem.

Najwięcej relacji o udanych zbiorach w ostatnim czasie dotyczyło Mierzei Wiślanej. To właśnie stamtąd pochodziły zdjęcia i nagrania, które zaczęły krążyć w mediach społecznościowych. W materiałach publikowanych na profilu Na Mierzeję pokazywano wzmianki m.in. o Mikoszewie.

Gdzie jeszcze można znaleźć złoto Bałtyku? Przede wszystkim na forach wymienia się lokalizacje, takie jak:

okolice Gdańska

Ustka

Jantar

Stegna

Kołobrzeg

Łeba

ZOBACZ: Hiszpańskie "morze plastiku" karmi Europę. Widać je z kosmosu

Bursztyny pojawiają się zazwyczaj w pobliżu klifów, gdzie fale podmywają warstwy osadów zawierających fragmenty żywicy sprzed milionów lat. Niekiedy można go znaleźć także w ujściach rzek wpadających do morza, gdzie prądy spowalniają i osadzają piasek wraz z drobnymi kamieniami. Kluczowa jest też obserwacja plaży, ponieważ najlepsze miejsca zmieniają się po każdym sztormie.

Nie wszystko złoto co się świeci. Jak rozpoznać bursztyn?

Nie każdy żółtawy kawałek znaleziony na plaży okazuje się bursztynem. Często bywa on mylony z wygładzonymi fragmentami szkła lub plastiku. Istnieje jednak kilka prostych sposobów, aby potwierdzić swoje znalezisko.

Jednym z najpopularniejszych testów jest próba w słonej wodzie. Jeśli do szklanki z ciepłą wodą wsypie się sporą ilość soli, prawdziwy bursztyn zacznie się unosić na powierzchni.

ZOBACZ: Pod Alpami i Bałtykiem powstają gigantyczne tunele. Europa zmieni mapę transportu

Warto także zwrócić uwagę na inne cechy. Naturalny bursztyn jest zazwyczaj ciepły w dotyku, ma nieregularny kształt i nie zawsze jest idealnie błyszczący. Po potarciu może również wydzielać zapach żywicy.

Zbieranie bursztynów w kontekście prawa

Zbieranie bursztynu na polskich plażach jest oczywiście dozwolone, o ile odbywa się w sposób nieinwazyjny. Czyli podczas spaceru, bez używania ciężkiego sprzętu czy kopania w wydmach. Ograniczenia obowiązują natomiast na terenach chronionych, np. w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

Zgodnie z ustawą o chronię przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., zabronione jest niszczenie wydm i roślinności nadmorskiej. W takich miejscach zbieranie bursztynu może skutkować mandatem. Najbezpieczniej więc szukać go wyłącznie na otwartej plaży, pozostawiając chronione obszary naturze.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Gomułka również miał hopla". Były premier o przemówieniu Czarnka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl