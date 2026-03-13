Sławomir Mentzen ostrzega przed SAFE 0 proc. "Bardzo się boję"

Polska

- "SAFE zero" to niezwykle groźna propozycja i bardzo się jej boję - skomentował w piątkowym "Graffiti" Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji porównał inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego i szefa NBP Adama Glapińskiego do pomysłu Andrzeja Leppera sprzed lat. W czwartek Nawrocki ogłosił swoją decyzję w sprawie ustawy o pożyczce z programu SAFE na zbrojenia.

Mężczyzna w garniturze siedzi w studio telewizyjnym, gestykulując.
Polsat News
Sławomir Mentzen

W czwartek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że nie podpisze ustawy, która pozwalałaby Polsce na zaciągnięcie pożyczki w ramach unijnego programu SAFE wspierającego przemysł zbrojeniowy.

 

Kilka dni wcześniej szef NBP Adam Glapiński przedstawił szczegóły prezydenckiej inicjatywy "Polski SAFE 0 proc.". Szef NBP powiedział, gdzie można znaleźć środki na wsparcie polskich zbrojeń. Wskazał na wycenę rezerw należących do banku.

Sławomir Mentzen o "SAFE 0 proc."

- "Safe zero" to niezwykle groźna propozycja i bardzo się jej boję - skomentował w piątkowym "Graffiti" Sławomir Mentzen. Jak dodał, "pierwszym politykiem, który coś takiego zaproponował, był ponad 20 lat temu Andrzej Lepper".

 

- I wtedy polska klasa polityczna go wyśmiała, "no nie będziemy przecież rozkradać rezerw walutowych NBP". Minęło 20 lat i jesteśmy na etapie, że spora część klasy politycznej stwierdziła: "Super pomysł!" - dodał lider Konfederacji.

 

Artykuł jest aktualizowany.

 

Anna Nicz / wka / polsatnews.pl
