W czwartek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że nie podpisze ustawy, która pozwalałaby Polsce na zaciągnięcie pożyczki w ramach unijnego programu SAFE wspierającego przemysł zbrojeniowy.

Kilka dni wcześniej szef NBP Adam Glapiński przedstawił szczegóły prezydenckiej inicjatywy "Polski SAFE 0 proc.". Szef NBP powiedział, gdzie można znaleźć środki na wsparcie polskich zbrojeń. Wskazał na wycenę rezerw należących do banku.

Sławomir Mentzen o "SAFE 0 proc."

- "Safe zero" to niezwykle groźna propozycja i bardzo się jej boję - skomentował w piątkowym "Graffiti" Sławomir Mentzen. Jak dodał, "pierwszym politykiem, który coś takiego zaproponował, był ponad 20 lat temu Andrzej Lepper".

- I wtedy polska klasa polityczna go wyśmiała, "no nie będziemy przecież rozkradać rezerw walutowych NBP". Minęło 20 lat i jesteśmy na etapie, że spora część klasy politycznej stwierdziła: "Super pomysł!" - dodał lider Konfederacji.

Artykuł jest aktualizowany.

