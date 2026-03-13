Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich potwierdziły, że w nocy nad Dubajem obrona przeciwlotnicza zestrzeliła drona. Spadające odłamki spowodowały uszkodzenia fasady jednego z wieżowców. W ataku nikt nie ucierpiał.

Równolegle o incydentach informuje sąsiednia Arabia Saudyjska. Rzecznik tamtejszego resortu obrony oświadczył, że wojsko strąciło cztery drony nad wschodnią i centralną częścią królestwa.

Wybuchy w Dubaju. Drony zaatakowały Emiraty i Arabię Saudyjską

Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Według agencji AFP od jego wybuchu zostały zaatakowane 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami. W czwartek w ataku dronowym uszkodzono wieżowiec Dubai Creek Harbour Tower. Zniszczenia odnotowano także na dubajskim lotnisku oraz w okolicach Wysp Palmowych.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich znajduje się baza sił powietrznych USA Al Dhafra. W swoim pierwszym oświadczeniu nowy najwyższy przywódca Iranu zapowiedział, że zależy mu na przyjacielskich stosunkach z sąsiadami, ale bazy USA w regionie nadal będą stanowiły cele irańskich ataków.

Według nieoficjalnych doniesień ZEA miały w niedzielę rozpocząć uderzenia odwetowe na Iran. Zbombardowana została irańska infrastruktura odsalania wody morskiej, za co odpowiedzialności nie wzięły ani USA, ani Izrael.

ZEA głównym celem ataków Iranu. "Brutalna i niesprowokowana agresja"

Po niedzielnych atakach władze w Dosze opublikowały enigmatyczny komunikat, w którym nie przyznały się do ataków, albo zastrzegły sobie prawo do używania "wszelkich niezbędnych środków" w celu ochrony.

"ZEA potwierdzają, że są w defensywie wobec brutalnej i niesprowokowanej agresji Iranu" - przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA. Od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran w uderzeniach odwetowych Teheranu zginęło 4 rezydentów ZEA, a 112 zostało rannych.

