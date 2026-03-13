Ruch rządu ws. SAFE. "Program Polska Zbrojna" opublikowany

W rekcji na ogłoszone w czwartek przez prezydenta weto wobec ustawy o SAFE rząd przyjął w piątek uchwałę ws. programu Polska Zbrojna. Tego samego dnia opublikowano ją w Monitorze Polskim.

Zgodnie z treścią dokumentu rząd upoważnia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego do podpisania umowy i dokumentów dotyczących pożyczki SAFE, którą "zaciągnie BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych".

Uchwała związana z SAFE. Rząd podał szczegóły

Szef resortu obrony będzie ponadto odpowiedzialny za koordynację wykonywania zadań wynikających z planu inwestycji w europejskim przemyśle obronnym.

Oprócz tego w uchwale rząd zadeklarował kontynuację działań na rzecz pozyskania środków finansowych także na wsparcie zadań realizowanych przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa państwa.

Spłata pożyczki – jak wynika z uchwały - nastąpi ze środków, które nie są wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność. Uchwała przewiduje też objęcie wykorzystania środków osłoną antykorupcyjną.

W piątek rano odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym premier Donald Tusk zapowiedział przyjęcie uchwały dotyczącej mechanizmu SAFE.

Zdaniem szefa rządu "historia oceni decyzję prezydenta" o unijnym programie SAFE "i to bardzo szybko w sposób dramatycznie zły dla niego". - Od rana odbieram telefony, SMS-y od przywódców z Europy, którzy naprawdę nie wiedzą, o co chodzi. Nie są w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe - mówił w piątek rano premier.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który uczestniczył w rządowym posiedzeniu ocenił natomiast, że "Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która dotyczy de facto obejścia prawa". - Rada Ministrów chce uchwałą tym razem realizować program SAFE. To jest w mojej ocenie niedopuszczalne - powiedział po spotkaniu.

