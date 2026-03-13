W głosowaniu nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwości wzięło udział 431 posłów, za jego przyjęciem opowiedziało się 242 z nich, 187 było przeciw. Dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu.

ZOBACZ: Pieniądze dla policji i Straży Granicznej. Jest deklaracja rządu

Jeśli projekt wejdzie w życie, małżonkowie będą mogli rozwodzić się przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie zgodnych oświadczeń. Dotychczas możliwe to było wyłącznie na drodze sądowej.

Rozwody w urzędach stanu cywilnego. Sejm zdecydował

Zezwalając na rozwody w urzędach stanu cywilnego, Ministerstwo Sprawiedliwości chce odciążyć sądy. Według resortu wszystkie niesporne sprawy rozwodowe z powodzeniem mogą być obsługiwane w urzędach.

ZOBACZ: Likwidacja CBA. Zapadła decyzja Sejmu

- Każdego roku do sądów trafia 50-60 tys. pozwów o rozwód, z czego ok. 30-40 proc. stanowią małżeństwa bez małoletnich dzieci. Mówimy więc o zmianie znacznej, a nie jedynie symbolicznej - powiedział wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

- Proponujemy rozwiązanie, które uprości procedurę rozwodową w przypadku pełnej zgody małżonków i braku przeszkód natury prawnej, a jednocześnie zapewni kontrolę państwa oraz ochronę zasad trwałości małżeństwa i dobra dziecka - stwierdził Myrcha, podkreślając, że małżonkom pozostanie zostawiony wybór i nawet w przypadku zgodnych stanowisk będą mogli skierować sprawę do sądu.

Konieczna zgoda i brak małoletnich dzieci. Ustawie sprzeciwia się PiS

Przyjęta przez Sejm ustawa stanowi, że małżonkowie chcący rozwieść się w urzędzie stanu cywilnego muszą spełnić cztery warunki. Oprócz zupełnego i trwałego rozkładu pożycia nie może się toczyć między nimi sprawa o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa.

ZOBACZ: Rozwód w Urzędzie Stanu Cywilnego? "To mogłoby odblokować sądy"

Wymogiem jest także polskie obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców - brak wspólnego obywatelstwa i dysponowanie miejscem zamieszkania w Polsce. Ostatnim warunkiem jest brak wspólnych małoletnich dzieci.

Wcześniej w sejmowej debacie krytycznie o projekcie wypowiadali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, twierdząc, że zmiana to atak na instytucję małżeństwa. Jesienią o zastrzeżeniach prezydenta, które mogą skutkować wetem, mówił Waldemar Żurek.

- Słyszymy, że będzie weto, zanim jeszcze procedura przyjmowania ewentualnych poprawek przez parlament się skończyła - powiedział minister sprawiedliwości.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni