Rozbił się powietrzny tankowiec armii USA. Akcja ratunkowa w Iraku
W Iraku rozbił się samolot tankujący armii USA KC-135 - przekazało Dowództwo Centralne, podkreślając, że "nie było to spowodowane ogniem nieprzyjacielskim ani własnym". Według CNN na pokładzie maszyny znajdowało się co najmniej pięciu członków załogi, ich stan jest nieznany. "Trwają akcje ratunkowe" - przekazało wojsko.
"Dowództwo Centralne USA jest świadome utraty amerykańskiego samolotu tankującego KC-135. Incydent miał miejsce w przyjaznej przestrzeni powietrznej podczas operacji Epicka Furia i trwa akcja ratunkowa" - czytamy w komunikacie amerykańskiej armii.
Jak dodano, "w incydencie brały udział dwa samoloty". "Jeden z nich rozbił się w zachodnim Iraku, a drugi bezpiecznie wylądował" - wyliczono.
Irak. Rozbił się powietrzny tankowiec USA
Wcześniej grupa proirańskich bojówek w Iraku - Islamski Ruch Oporu - przekonywała, że odpowiada za zestrzelenie KC-135. Dowództwo amerykańskiej armii zaprzecza tej wersji, a amerykański tankowiec miał runąć po kontakcie w powietrzu z drugim samolotem.
W mediach społecznościowych opublikowane zostało zdjęcie wykonane na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Na zdjęciu ma być widoczny drugi KC-135, który brał udział w kolizji. Analitycy dopatrzyli się na fotografii zniszczeń usterzenia.
Tankowiec KC-135 czwartym samolot USA straconym podczas Epickiej Furii
Według źródeł stacji CNN w amerykańskiej administracji na pokładzie samolotu znajdowało się co najmniej pięciu członków załogi, przy czym minimalna liczba personelu pokładowego podczas operowania KC-135 to trzy osoby.
"Trwają prace ratunkowe, ale nie sprecyzowano, czy któryś z żołnierzy amerykańskich został ranny lub zginął" - podało CNN.
Tankowiec powietrzny KC-135 to czwarty samolot wojskowy, który amerykanie stracili podczas operacji Epicka Furia. Wcześniej nad Kuwejtem przyjacielski ogień strącił trzy myśliwce F15-E. Piloci zdołali się katapultować i nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
