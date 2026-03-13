Rozbił się powietrzny tankowiec armii USA. Akcja ratunkowa w Iraku

"Dowództwo Centralne USA jest świadome utraty amerykańskiego samolotu tankującego KC-135. Incydent miał miejsce w przyjaznej przestrzeni powietrznej podczas operacji Epicka Furia i trwa akcja ratunkowa" - czytamy w komunikacie amerykańskiej armii.

Jak dodano, "w incydencie brały udział dwa samoloty". "Jeden z nich rozbił się w zachodnim Iraku, a drugi bezpiecznie wylądował" - wyliczono.

Irak. Rozbił się powietrzny tankowiec USA

Wcześniej grupa proirańskich bojówek w Iraku - Islamski Ruch Oporu - przekonywała, że odpowiada za zestrzelenie KC-135. Dowództwo amerykańskiej armii zaprzecza tej wersji, a amerykański tankowiec miał runąć po kontakcie w powietrzu z drugim samolotem.

W mediach społecznościowych opublikowane zostało zdjęcie wykonane na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie. Na zdjęciu ma być widoczny drugi KC-135, który brał udział w kolizji. Analitycy dopatrzyli się na fotografii zniszczeń usterzenia.

Photos of a U.S. Air Force KC-135 Stratotanker, at what appears to be Ben Gurion International Airport in Israel (note the car’s license plate), with visible damage to the tail have emerged following the crash of a KC-135 due to a mid-air collision with another Stratotanker… pic.twitter.com/c9SLUnDSMQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Tankowiec KC-135 czwartym samolot USA straconym podczas Epickiej Furii

Według źródeł stacji CNN w amerykańskiej administracji na pokładzie samolotu znajdowało się co najmniej pięciu członków załogi, przy czym minimalna liczba personelu pokładowego podczas operowania KC-135 to trzy osoby.

"Trwają prace ratunkowe, ale nie sprecyzowano, czy któryś z żołnierzy amerykańskich został ranny lub zginął" - podało CNN.

Tankowiec powietrzny KC-135 to czwarty samolot wojskowy, który amerykanie stracili podczas operacji Epicka Furia. Wcześniej nad Kuwejtem przyjacielski ogień strącił trzy myśliwce F15-E. Piloci zdołali się katapultować i nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

