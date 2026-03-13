USA postanowiły znieść czasowo sankcje na ropę z Rosji w związku z kryzysem na światowym rynku energii. Zdaniem ekspertów ruch ten może doprowadzić do ustabilizowania cen paliw.

Amerykański sekretarz energii Chris Wright argumentował, że nie chodzi o zmianę kursu Waszyngtonu wobec Rosji, a podjęte działania stanowią "taktyczny manewr wywołany sytuacją na Bliskim Wschodzie".

Zełenski ocenił decyzję USA. "Logika jest zupełnie inna"

Decyzja Amerykanów spotkała się z reakcją Wołodymyra Zełenskiego, który ocenił, że środki pozyskane ze sprzedaży ropy zostaną przeznaczone przez Rosję na dalsze zbrojenia.



- Uważam, że zniesienie sankcji wzmocni pozycję Rosji. Wydaje pieniądze ze sprzedaży surowców energetycznych na broń. A to wszystko działa na naszą niekorzyść. Słyszymy sygnały, że ma to na celu ustabilizowanie sytuacji. Ale moim zdaniem logika jest zupełnie inna - stwierdził Zełenski.

Zaznaczył, że za te pieniądze Rosja może kupić przede wszystkim bezzałogowe statki powietrzne, które stanowią zagrożenie nie tylko dla Ukrainy.

- Z raportów wywiadowczych wynika, że te same drony są również używane przeciwko sąsiadom Iranu, a także Europejczykom i Amerykanom. Dlatego zniesienie sankcji, aby później móc atakować was większą liczbą dronów, nie jest moim zdaniem właściwą decyzją - podsumował prezydent Ukrainy.

