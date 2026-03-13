Rosja reaguje na działania NATO. Wystrzelono pocisk z okrętu atomowego

Rosyjska marynarka wcześniej wydała ostrzeżenie dla lotnictwa i żeglugi w związku z możliwym wystrzeleniem pocisków wzdłuż granicy morskiej między rosyjską a norweską strefą ekonomiczną na Morzu Barentsa. Zgodnie z komunikatem jest ono aktualne do piątku i obejmuje w sumie trzy dni.

Morze Barentsa. Rosyjski okręt podwodny "Kazań" wystrzelił pocisk

Flota Północna podała, że w czwartek "w ramach planowych ćwiczeń bojowych atomowy okręt podwodny 'Kazań' wystrzelił z podwodnej pozycji pocisk manewrujący Oniks w kierunku celu morskiego, który symbolizował statek hipotetycznego przeciwnika i znajdował się w odległości ponad 300 kilometrów".

Zgodnie z oceną rosyjskich wojskowych głowica rakiety trafiła w cel. W komunikacie zapewniono, że wystrzelenie tego przeciwokrętowego pocisku manewrującego było zabezpieczane przez jednostki nawodne i lotnictwo.

"Kazań" to wielozadaniowy okręt podwodny o napędzie atomowym, należący do czwartej generacji jednostek klasy Yasen-M. Jeden z najnowszych w potencjale rosyjskiej marynarki.

Cold Response 2026. Rosja wysyła sygnał

"The Barents Observer" przekazał, że "Norweskie Siły Zbrojne odmówiły potwierdzenia, czy obserwowały rosyjską aktywność na Morzu Barentsa". Rzecznik Połączonego Dowództwa przekazał jedynie, że są to "informacje tajne", do których "nie może się odnieść".

Działania Rosjan zbiegają się z trwającymi od poniedziałku manewrami NATO pod kryptonimem Cold Response 2026, w które zaangażowano w sumie około 30 tys. żołnierzy, a znaczna część operacji wykonywanych w ich ramach odbywa się na północy Norwegii i wodach Morza Barentsa.

Skandynawskie media łączą wystrzelenie pocisku z atomowej łodzi podwodnej z aktywnością sił Sojuszu. - Wyraźnie widzę związek między rosyjskim ostrzeżeniem na Morzu Barentsa, a ćwiczeniami NATO Cold Response - mówił Thomas Nilsen, redaktor The Barents Observer w wywiadzie dla szwedzkiego nadawcy SVT.

Zaznaczył, że Rosjanie zawsze demonstrują swoją siłę na wspomnianym akwenie, kiedy tylko na północy Norwegii pojawią się wojska sojusznicze. - Rosja chce jasno pokazać, że jest niezadowolona z obecności NATO - stwierdził Nilsen i jednocześnie zaznaczył, że nie dostrzega w tych działaniach zagrożenia militarnego dla państw nordyckich.

Norwegia. F-35 przechwyciły samolot Ił-20

W związku z manewrami Cold Response aktywne jest też rosyjskie lotnictwo. W ostatnich dniach norweskie F-35 dwukrotnie przychwytywały rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20, który pojawiał się w pobliżu regionu, gdzie ćwiczą żołnierze Sojuszu.

W manewrach uczestniczą wojska z Norwegii, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Kanady, Turcji, Holandii, Belgii, Danii, Szwecji i Finlandii.

Biorą w nich udział jednostki lądowe, lotnictwo oraz okręty wojenne. Łącznie zaangażowanych jest kilkadziesiąt samolotów, śmigłowców i okrętów oraz tysiące pojazdów wojskowych.

Główna część ćwiczeń odbywa się w regionie Troms z bazą w garnizonie Bardufoss. Działania prowadzone będą również w północnej części Nordlandu, na Morzu Barentsa i w przestrzeni wietrznej Norwegii.

Finlandia. Po raz pierwszy udostępnia terytorium

Pierwszy raz od przyjęcia Finlandii do Sojuszu część manewrów przeprowadzona zostanie na jej terytorium. Na poligonie Rovajarvi w regionie Sapmi ćwiczyć będzie około 7,5 tys. żołnierzy.

Rovajarvi jest największym poligonem w Europie Północnej, w tym także wśród poligonów umożliwiających prowadzenie ognia dalekiego zasięgu.

"Rozszerzenie ćwiczeń na Finlandię wiąże się z jej przystąpieniem do NATO w 2023 roku i integracją działań wojskowych na północnej flance Sojuszu" - przekazał w komunikacie podpułkownik Bjoernar Aas, główny planista ćwiczeń Cold Response 2026 z Dowództwa Operacyjnego Norweskich Sił Zbrojnych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni