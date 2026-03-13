Najważniejszą nowością jest funkcja Ask Maps, napędzana przez sztuczną inteligencję Gemini. Dzięki niej użytkownicy mogą zadać nawigacji złożone pytanie, np.: "Gdzie na trasie naładuję telefon w miejscu, w którym nie ma kolejek po kawę?". System w ułamku sekundy przeszuka miliardy opinii oraz zdjęcia Street View, by podać dopasowaną do potrzeb kierowców odpowiedź.

Duża aktualizacja Google Maps. Nawigacja w 3D

Kierowcy docenią tryb Immersive Navigation. To całkowicie przebudowany widok mapy, który w czasie rzeczywistym stworzy realistyczny obraz budynków, drzew, a nawet przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej w 3D. Dzięki szerszej perspektywie i efektowi przezroczystości budynków, trasa pozostaje zawsze widoczna. Kierowcy mogą teraz zajrzeć za zakręt jeszcze zanim wykonają manewr.

Today @GoogleMaps is getting its biggest upgrade in over a decade. By combining our Gemini models with a deep understanding of the world, Maps now unlocks entirely new possibilities for how you navigate and explore. Here’s what you need to know 🧵 pic.twitter.com/p6zhbkbvwY — Google (@Google) March 12, 2026

Dodatkowo Google wprowadził zmiany w nawigacji głosowej, która ma teraz brzmieć bardziej jak człowiek. Na przykład, zamiast komunikatu "za 200 metrów skręć w prawo", usłyszymy: "Skręć w prawo za tym białym budynkiem".

System oferuje również inteligentne rekomendacje dotyczące parkowania. Gdy kierowca zbliży się do celu, Mapy podświetlą wejście do budynku, wskażą pobliskie miejsca parkingowe oraz podpowiedzą, po której stronie ulicy najlepiej się zatrzymać.

Nowa funkcja porównywania tras pozwoli błyskawicznie ocenić alternatywy: od najszybszych połączeń płatnych po wolniejsze, ale bardziej płynne odcinki bez korków. System gwarantuje przy tym błyskawiczny dostęp do informacji o zdarzeniach drogowych. Dane o wypadkach i robotach drogowych są aktualizowane na bieżąco dzięki aktywnej społeczności użytkowników, przesyłającej miliony zgłoszeń każdego dnia

Kiedy aktualizacja Google Maps będzie dostępna w Polsce?

Obecnie nowości są wdrażane etapami. Od 12 marca 2026 roku funkcje AI oraz nowa nawigacja są dostępne dla użytkowników systemów Android i iOS w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach. Wkrótce aktualizacja trafi także do systemów Android Auto i Apple CarPlay oraz do aut z wbudowanym oprogramowaniem Android Automotive.

Kiedy Polska? Google nie podało jeszcze oficjalnej daty premiery nad Wisłą. Zazwyczaj tak duże aktualizacje trafiają do Europy z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Eksperci przewidują, że pierwsi użytkownicy w Polsce mogą spodziewać się aktualizacji w drugiej połowie 2026 roku, co może zbiegać się z zapowiedzianym na kwiecień powrotem samochodów Street View na polskie drogi w celu odświeżenia danych.

mbd / mjo / polsatnews.pl