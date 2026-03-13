Litewski państwowy nadawca LRT poinformował w piątek, że prezydent tego kraju Gitanas Nauseda wraz z przywódcami innych krajów Unii Europejskiej zwrócił się do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen za apelem o wprowadzenie zakazu wydawania wiz dla obywateli Rosji zaangażowanych w wojnę przeciwko Ukrainie.

Pod wspólnym listem podpisali się premierzy Estonii, Finlandii, Łotwy, Szwecji i Polski oraz kanclerz Niemiec, a także prezydenci Litwy i Rumunii.

Strefa Schengen. "Poważne zagrożenie"

"Osoby, które brały udział w wojnie w ramach sił zbrojnych państwa-agresora, stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. poprzez przestępstwa z użyciem przemocy, zorganizowane sieci przestępcze, ruchy ekstremistyczne lub wrogie działania państwowe w szerszym kontekście działań hybrydowych Rosji" - ostrzegli przywódcy, dodając, że w grupie tej znajduje się m.in. ponad 18 tys. wcześniej skazanych przestępców, którzy zostali zwerbowani na front z więzień.

Szefowie państw zauważyli, że w związku z rotacją w rosyjskiej armii oraz potencjalną demobilizacją liczba osób posiadających niedawne doświadczenie w walkach zbrojnych, ale chcących wjechać do UE, prawdopodobnie wzrośnie.

ZOBACZ: Szef polskiej policji ostrzega. "Po wojnie przyjadą do Polski"

"Liczba wiz Schengen, wydanych obywatelom rosyjskim, już teraz szybko rośnie" - zauważyli sygnatariusze pisma. Jak dodali, biorąc pod uwagę swobodę poruszania się w strefie Schengen, stwarza to zagrożenie dla wszystkich należących do niej państw.

Zakaz wiz dla rosyjskich żołnierzy. Przywódcy państw UE skierowali list do KE

Zdaniem polityków, tego ryzyka można jednak zawczasu uniknąć. Dlatego przywódcy zaapelowali do szefów KE i Rady o podjęcie działań ograniczających napływ rosyjskich wojskowych do UE.

Mowa tu o odmowie wydawania wiz i zezwoleń na pobyt oraz nałożenie długoterminowych zakazów wjazdu do całego obszaru Schengen. Przywódcy podkreślili, że nowa strategia KE w zakresie polityki wizowej UE daje możliwość wprowadzenia restrykcji wizowych w przypadku poważnego pogorszenia stosunków z określonym państwem trzecim, a ograniczenia te mogą obejmować także "zidentyfikowanych byłych i obecnych żołnierzy państwa-agresora".

ZOBACZ: "Ludzie są wykończeni". Ukraiński generał o sytuacji na froncie

Autorzy listu podkreślili, że mają nadzieję, iż KE przedstawi konkretne rozwiązania, które można wdrożyć na szczeblu UE, i że ich apel znajdzie odzwierciedlenie w konkluzjach marcowego szczytu UE, zaplanowanego na 19 marca. Politycy wezwali też inne państwa członkowskie, żeby przyłączyły się do inicjatywy.

