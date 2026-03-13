Prof. Kamil Zajączkowski gościem programu "Najważniejsze pytania". Transmisja w Polsat News

Polska

Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w piątkowym wydaniu programu "Najważniejsze pytania" będzie prof. Kamil Zajączkowski, politolog i ekspert ds. stosunków międzynarodowych oraz dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Dwoje prezenterów programu "Najważniejsze pytania" na tle grafiki z tytułem audycji i znakiem zapytania.
Polsat News
Prof. Kamil Zajączkowski w programie "Najważniejsze pytania"

Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.


"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Od listopada widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu. Nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, lecz także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Gomułka również miał hopla". Były premier o przemówieniu Czarnka
Adam Gaafar / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KAROLINA OLEJAKNAJWAŻNIEJSZE PYTANIAPOLSKAPROF KAMIL ZAJĄCZKOWSKIPROGRAMY POLSAT NEWSPROGRAMY POLSATUPRZEMYSŁAW SZUBARTOWICZ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 