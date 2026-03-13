Grecka policja zatrzymała w czwartek Polaka pod zarzutem szpiegowania bazy wojskowej używanej przez siły amerykańskie na Krecie - podaje AFP, powołując się na agencją ANA. 58-letni obywatel Polski miał fotografować statki wpływające do bazy wojskowej Souda na wyspie. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutu.

Polak szpiegiem na Krecie? Miał fotografować nabrzeże bazy wojskowej

Śledczy utrzymują, że mężczyzna mieszkał od kilku miesięcy w Marathi, nadmorskiej miejscowości położonej w pobliżu bazy marynarki wojennej Suda. Podejrzany przebywał w Grecji od około czterech miesięcy, z których ostatnie dwa spędził na Krecie.

Poruszał się samochodem z polskimi tablicami rejestracyjnymi, mieszkał w przyczepie kempingowej. W tym czasie prawdopodobnie fotografował nabrzeża w bazie wojskowej - przekazał portal Greek City Times.

ZOBACZ: Obywatel Czarnogóry zatrzymany na lotnisku Chopina. Miał szpiegować dla Chin

Pod koniec lutego przez Souda przepłynął USS Gerald R. Ford, największy lotniskowiec na świecie, który bierze udział w operacjach przeciwko Iranowi. Obecnie stacjonuje on na Morzu Czerwonym.

Grecja. Gruzin z zarzutem szpiegostwa

2 marca aresztowano Gruzina pod zarzutem szpiegowania w tej samej bazie na Krecie - pisze AFP. Mężczyzna został skazany na dwa lata więzienia za nielegalny wjazd do Grecji, a zarzuty szpiegostwa wobec niego są obecnie przedmiotem śledztwa. 36-letni obywatel Gruzji pochodzenia azerbejdżańskiego zaprzeczył zarzutom szpiegostwa.



Z kolei w czerwcu przy obywatelu Azerbejdżanu znaleziono zdjęcia bazy Souda. Mężczyzna został aresztowany na Krecie i umieszczony w areszcie tymczasowym pod zarzutem szpiegostwa.



Jak przypomina AFP, w bazie morskiej Souda przebywa około 1000 osób, w tym personel wojskowy, cywilni pracownicy amerykańscy, lokalni pracownicy i kontrahenci.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni