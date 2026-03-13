"Wobec bezprecedensowego i gwałtownego pogorszenia się bezpieczeństwa w Europie, Polska musi pilnie i na dużą skalę zwiększyć inwestycje w zbrojenia" - czytamy w rządowym komunikacie.

Rada Ministrów upoważniła ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania umowy dotyczącej SAFE. "Rząd zadeklarował ponadto kontynuację działań na rzecz pozyskania środków także na wsparcie zadań Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, służącej zwiększeniu bezpieczeństw państwa" - dodano.

Decyzja rządu o przyjęciu uchwały w sprawie Programu Polska Zbrojna "wynika z potrzeby wzmocnienia potencjału obronnego oraz zdolności odstraszania polskiego wojska w obecnej sytuacji geopolitycznej. Uwzględnia także konieczność wsparcia i rozwoju krajowego przemysłu zbrojeniowego" - podkreślono w komunikacie.

Jest uchwała rządu w sprawie SAFE

W informacji przekazano także, jak mają wyglądać najważniejsze rozwiązania programu. Dowiadujemy się, że wiodącą rolę w koordynacji wykonywania zadań finansowanych z SAFE będzie pełnił Minister Obrony Narodowej, dodatkowo zagwarantowana zostaje ochrona budżetu MON.

Pożyczka z SAFE zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

"Administracja rządowa, realizująca zadania z SAFE, zapewni wewnętrzny system kontroli, w tym kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny dotyczący wykorzystania pieniędzy z SAFE. Audyt gospodarowania środkami będzie prowadził także Szef Krajowej Administracji Skarbowej" - czytamy dalej.



"Zapewniona zostaje osłona antykorupcyjna i kontrwywiadowcza związana z wykorzystaniem pieniędzy z SAFE" - dodano.

SAFE. Nadzwyczajne posiedzenie rządu

W piątek rano odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym Donald Tusk zapowiedział przyjęcie uchwały dot. mechanizmy SAFE. Zwołanie obrad miało związek z wetem Karola Nawrockiego, które ogłosił w czwartek.

Zdaniem premiera "historia oceni decyzję prezydenta" dotyczącą weta wobec ustawy o unijnym programie SAFE "i to bardzo szybko w sposób dramatycznie zły dla niego". - Od rana odbieram telefony, SMS-y od przywódców z Europy, którzy naprawdę nie wiedzą, o co chodzi. Nie są w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe - mówił w piątek rano Tusk.

- Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która dotyczy de facto obejścia prawa, bo tak to trzeba nazwać. Rada Ministrów chce uchwałą tym razem realizować program SAFE. To jest w mojej ocenie niedopuszczalne - powiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który uczestniczył w posiedzeniu rady ministrów.

