Najtrudniejsze okazało się pytanie za 50 tysięcy na które Elżbieta wykorzystała aż dwa koła. Jednym z kół było pytanie do prowadzącego. Hubert Urbański podpowiedział źle, ale Elżbieta nie zaufała mu i po wykorzystaniu kolejnego koła zaznaczyła prawidłową odpowiedź.

Świeżo upieczona milionerka dzięki wygranym pieniądzom zamierza pomóc synowi i córce w kupnie mieszkań. Chce też wymienić swoją 19-letnią skodę na nowe auto "w rozsądnej cenie".

"Odważna kobieto! Tak się wygrywa milion"

Na widowni Elżbiecie towarzyszyły siostra i córka. Z nieskrywanym przerażeniem patrzyły jak grająca ryzykuje coraz większe kwoty. Elżbieta jednak pewnie szła po milion zadziwiając nawet Huberta, który po ostatniej prawidłowej odpowiedzi krzyknął: "Odważna kobieto! Tak się wygrywa milion. Bezprzykładna odwaga, wiedza, intuicja!"

Elżbieta Marszalec rozpoczęła swoja grę w środę i do końca odcinka odpowiedziała na pięć pytań wygrywając 15 tysięcy złotych. Przy trzecim pytaniu - Długie włosy, luźna kolorowa koszula i spodnie dzwony to elementy imige’u: a) hipisa; b)punka; c) bikiniarza; d) skina - zdecydowała się na wzięcie koła ratunkowego - pytania do publiczności. Wynik głosowania potwierdził jej przypuszczenia i ostatecznie zaznaczyła prawidłową odpowiedź - a) hippisa.

Wygrała "Milionerów". Najtrudniejsze pytanie za 50 000 zł

W czwartkowym odcinku przed Elżbietą stało jeszcze siedem pytań. Najwięcej emocji dostarczyło grającej, widzom a także Hubertowi Urbańskiemu pytanie za 50 tysięcy - Port lotniczy im. Mikołaja Kopernika znajduje się: a) w Toruniu; b) w Olsztynie; c) w Warszawie; d) we Wrocławiu. Po krótkich rozważaniach Elżbieta zdecydowała się zapytać Huberta. Prowadzący zastrzegł, ze nie jest pewien, jednak najbardziej skłania się ku odpowiedzi b) w Olsztynie. - Gdybym grał o swoje pieniądze to dużo bym zaryzykował obstawiając Olsztyn. Ale to nie jest solidna skała, na której mogę się oprzeć - powiedział.

Odpowiedź nie przekonała Elżbiety, która postanowiła wykorzystać kolejne, ostatnie już koło - pół na pół. W grze pozostały dwie odpowiedzi c) i d) i grająca już bez wahania zaznaczyła odpowiedź d) we Wrocławiu.

- Strasznie byłoby mi wstyd, gdybyś straciła przeze mnie dużo pieniędzy - wyznał Hubert.

Maciej Piórko/ Telewizja Polsat Hubert Urbański jeszcze w trakcie gry wypisał Elżbiecie Marszalec czek na milion złotych

Elżbieta kontynuowała grę już bez kół ratunkowych kilka razy ryzykując i podkreślając, że wierzy swojej intuicji. Ta jej nie zawiodła i dzięki temu Elżbieta Marszalec została drugą osobą, która wygrała milion w Polsacie.

Milion w "Milionerach". Sprawdź wszystkie pytania

Tak przebiegała gra. Sprawdź wszystkie pytania i prawidłowe odpowiedzi w drodze Elżbiety Marszalec do miliona

Pytanie za 1000 zł. Stojąca na półce książka kieruje w naszą stronę:

a) potylicę

b) kark

c) kręgosłup

d) grzbiet

Pytanie za 2000 zł. Długie włosy, luźna kolorowa koszula i spodnie dzwony to elementy imige’u:

a) hipisa

b)punka

c) bikiniarza

d) skina

KOŁO RATUNKOWE pytanie do publiczności.

3. Pytanie za 5000 zł. Słynna marmurowa rzeźba Michała Anioła w Bazylice św. Piotra w Watykanie to

a) Pascha

b) Pokuta

c) Paruzja

d) Pieta

4. Pytanie za 10 000 zł. W latach 1969-1988 tysiące pasażerów woził z Polski do USA transatlantyk:

a) Bolesław Chrobry

b) Kazimierz Wielki

c) Władysław Jagiełło

d) Stefan Batory

5. Pytanie za 15 000 zł. Joanna Kulig i Tomasz Kot przeżywają ekranowy romans w filmie:

a) "Zimna wojna"

b) "Ida"

c) "Skazany na bluesa"

d) "Sztuka kochania"

6. Pytanie za 25 000 zł. W trakcie wyścigów Formuły 1 opony w bolidach wymieniane są podczas:

a) break upu

b) stop lossu

c) hard topu

d) pit stopu

7. Pytanie za 50 000 zł. Port lotniczy im. Mikołaja Kopernika znajduje się:

a) w Toruniu

b) w Olsztynie

c) w Warszawie

d) we Wrocławiu

KOŁO RATUNKOWE - pytanie do prowadzącego. KOŁO RATUNKOWE - pół na pół.

8. Pytanie za 75 000 zł. W piosence "Obława" Jacka Kaczmarskiego trwa polowanie na:

a) tęgiego dzika

b) rącze łanie

c) młode wilki

d) chyże zające

9. Pytanie za 125 000 zł. W 2025 po raz pierwszy na mistrzostwach Europy wystąpiła polska kobieca reprezentacja w:

a) hokeju na trawie

b) w rugby

c) w koszykówce

d) w piłce nożnej

10. Pytanie za 250 000 zł. Do wykonania kokówki najbardziej przyda się:

a) pierś z kurczaka

b) sierść dzika

c) skóra z węża

d) wątroba rekina

11. Pytanie za 500 000 zł. Progenitura:

a) zdobi ściany

b) cieszy rodziców

c) chroni przed deszczem

d) spulchnia ciasto

12. Pytanie za 1 000 000 zł. Ile wymiarów ma geometryczny punkt:

a) zero

b) jeden

c) dwa

d) trzy

"Milionerzy" od poniedziałku do czwartku o 19.55 w Polsacie.

red / polsatnews.pl