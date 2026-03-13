Padła główna wygrana w "Millionerach". Oto wszystkie pytania i odpowiedzi
Elżbieta Marszalec wygrała główną nagrodę w "Milionerach". Jej gra była pełna emocji i ryzyka. Księgowa z Warszawy dotarła do progu gwarantującego w wysokości 50 000 zł wykorzystując wszystkie koła ratunkowe. Później zdana była już tylko na swoją wiedzę, dedukcję i intuicję.
Najtrudniejsze okazało się pytanie za 50 tysięcy na które Elżbieta wykorzystała aż dwa koła. Jednym z kół było pytanie do prowadzącego. Hubert Urbański podpowiedział źle, ale Elżbieta nie zaufała mu i po wykorzystaniu kolejnego koła zaznaczyła prawidłową odpowiedź.
Świeżo upieczona milionerka dzięki wygranym pieniądzom zamierza pomóc synowi i córce w kupnie mieszkań. Chce też wymienić swoją 19-letnią skodę na nowe auto "w rozsądnej cenie".
"Odważna kobieto! Tak się wygrywa milion"
Na widowni Elżbiecie towarzyszyły siostra i córka. Z nieskrywanym przerażeniem patrzyły jak grająca ryzykuje coraz większe kwoty. Elżbieta jednak pewnie szła po milion zadziwiając nawet Huberta, który po ostatniej prawidłowej odpowiedzi krzyknął: "Odważna kobieto! Tak się wygrywa milion. Bezprzykładna odwaga, wiedza, intuicja!"
Elżbieta Marszalec rozpoczęła swoja grę w środę i do końca odcinka odpowiedziała na pięć pytań wygrywając 15 tysięcy złotych. Przy trzecim pytaniu - Długie włosy, luźna kolorowa koszula i spodnie dzwony to elementy imige’u: a) hipisa; b)punka; c) bikiniarza; d) skina - zdecydowała się na wzięcie koła ratunkowego - pytania do publiczności. Wynik głosowania potwierdził jej przypuszczenia i ostatecznie zaznaczyła prawidłową odpowiedź - a) hippisa.
Wygrała "Milionerów". Najtrudniejsze pytanie za 50 000 zł
W czwartkowym odcinku przed Elżbietą stało jeszcze siedem pytań. Najwięcej emocji dostarczyło grającej, widzom a także Hubertowi Urbańskiemu pytanie za 50 tysięcy - Port lotniczy im. Mikołaja Kopernika znajduje się: a) w Toruniu; b) w Olsztynie; c) w Warszawie; d) we Wrocławiu. Po krótkich rozważaniach Elżbieta zdecydowała się zapytać Huberta. Prowadzący zastrzegł, ze nie jest pewien, jednak najbardziej skłania się ku odpowiedzi b) w Olsztynie. - Gdybym grał o swoje pieniądze to dużo bym zaryzykował obstawiając Olsztyn. Ale to nie jest solidna skała, na której mogę się oprzeć - powiedział.
Odpowiedź nie przekonała Elżbiety, która postanowiła wykorzystać kolejne, ostatnie już koło - pół na pół. W grze pozostały dwie odpowiedzi c) i d) i grająca już bez wahania zaznaczyła odpowiedź d) we Wrocławiu.
- Strasznie byłoby mi wstyd, gdybyś straciła przeze mnie dużo pieniędzy - wyznał Hubert.
Elżbieta kontynuowała grę już bez kół ratunkowych kilka razy ryzykując i podkreślając, że wierzy swojej intuicji. Ta jej nie zawiodła i dzięki temu Elżbieta Marszalec została drugą osobą, która wygrała milion w Polsacie.
Milion w "Milionerach". Sprawdź wszystkie pytania
Tak przebiegała gra. Sprawdź wszystkie pytania i prawidłowe odpowiedzi w drodze Elżbiety Marszalec do miliona
Pytanie za 1000 zł. Stojąca na półce książka kieruje w naszą stronę:
a) potylicę
b) kark
c) kręgosłup
d) grzbiet
Pytanie za 2000 zł. Długie włosy, luźna kolorowa koszula i spodnie dzwony to elementy imige’u:
a) hipisa
b)punka
c) bikiniarza
d) skina
KOŁO RATUNKOWE pytanie do publiczności.
3. Pytanie za 5000 zł. Słynna marmurowa rzeźba Michała Anioła w Bazylice św. Piotra w Watykanie to
a) Pascha
b) Pokuta
c) Paruzja
d) Pieta
4. Pytanie za 10 000 zł. W latach 1969-1988 tysiące pasażerów woził z Polski do USA transatlantyk:
a) Bolesław Chrobry
b) Kazimierz Wielki
c) Władysław Jagiełło
d) Stefan Batory
5. Pytanie za 15 000 zł. Joanna Kulig i Tomasz Kot przeżywają ekranowy romans w filmie:
a) "Zimna wojna"
b) "Ida"
c) "Skazany na bluesa"
d) "Sztuka kochania"
6. Pytanie za 25 000 zł. W trakcie wyścigów Formuły 1 opony w bolidach wymieniane są podczas:
a) break upu
b) stop lossu
c) hard topu
d) pit stopu
7. Pytanie za 50 000 zł. Port lotniczy im. Mikołaja Kopernika znajduje się:
a) w Toruniu
b) w Olsztynie
c) w Warszawie
d) we Wrocławiu
KOŁO RATUNKOWE - pytanie do prowadzącego. KOŁO RATUNKOWE - pół na pół.
8. Pytanie za 75 000 zł. W piosence "Obława" Jacka Kaczmarskiego trwa polowanie na:
a) tęgiego dzika
b) rącze łanie
c) młode wilki
d) chyże zające
9. Pytanie za 125 000 zł. W 2025 po raz pierwszy na mistrzostwach Europy wystąpiła polska kobieca reprezentacja w:
a) hokeju na trawie
b) w rugby
c) w koszykówce
d) w piłce nożnej
10. Pytanie za 250 000 zł. Do wykonania kokówki najbardziej przyda się:
a) pierś z kurczaka
b) sierść dzika
c) skóra z węża
d) wątroba rekina
11. Pytanie za 500 000 zł. Progenitura:
a) zdobi ściany
b) cieszy rodziców
c) chroni przed deszczem
d) spulchnia ciasto
12. Pytanie za 1 000 000 zł. Ile wymiarów ma geometryczny punkt:
a) zero
b) jeden
c) dwa
d) trzy
"Milionerzy" od poniedziałku do czwartku o 19.55 w Polsacie.
