Zdaniem Donalda Trumpa Stany Zjednoczone prowadzą skuteczne działania przeciwko Iranowi.

"Całkowicie niszczymy terrorystyczny reżim Iranu, militarnie, gospodarczo i w inny sposób" - napisał amerykański przywódca.

Trump podkreślił w swoim wpisie, że marynarka wojenna przeciwnika "zniknęła", a jego siły powietrzne "już nie istnieją". "Pociski, drony i wszystko inne jest niszczone, a ich przywódcy zostali zmieceni z powierzchni ziemi" - napisał prezydent USA dodając, że Amerykanie "mają niezrównaną siłę ognia, nieograniczoną amunicję i mnóstwo czasu".

Trump o reżimie w Iranie. "Obłąkani łajdacy"

"Zobaczcie, co dzieje się dziś z tymi obłąkanymi łajdakami. Zabijają niewinnych ludzi na całym świecie od 47 lat, a teraz ja, jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich zabijam. Cóż za wielki zaszczyt to czynić!" - podsumował swój wpis.

W sumie w trwającej od 28 lutego wojnie Izraela i USA przeciw Iranowi po stronie irańskiej zginęło - według danych Teheranu - ponad 1,2 tys. osób.

Odwetowe ataki bliskowschodniego państwa spowodowały śmierć 28 obywateli Izraela oraz siedmiu amerykańskich żołnierzy. Według danych Pentagonu rannych zostało również 140 wojskowych z USA.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni