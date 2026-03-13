- Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która dotyczy de facto obejścia prawa, bo tak to trzeba nazwać. Rada Ministrów chce uchwałą tym razem realizować program SAFE. To jest w mojej ocenie niedopuszczalne - powiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki po piątkowym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów.

Jego zdaniem "niewątpliwie ta uchwała zawiera normy o charakterze abstrakcyjnym i generalnym", a ponadto powtarza błędy, jakie znalazły się w zawetowanej ustawie. Ocenił też, iż przyjętej w piątek rano uchwale mógłby przyjrzeć się Trybunał Konstytucyjny i niewykluczone, że dokument ten będzie zaskarżony przez Nawrockiego właśnie do TK. Nie przesądził jednak, czy ostatecznie tak się stanie.

- Na koniec jest to decyzja pana prezydenta. Ja po pierwszym zapoznaniu się z tą uchwałą mogę stwierdzić, że ona w istocie powtarza wszystkie te błędy, jakie były adresowane w kierunku ustawy o SAFE - powiedział.

Szef Kancelarii Prezydenta o ustawie SAFE

Bogucki stwierdził, że skoro rząd "nie był w stanie w procesie legislacyjnym prawidłowo przeprowadzić" ustawy o SAFE, to "idzie o krok dalej i próbuje uchwałą".

- Rząd próbuje uchwałą zaciągnąć zobowiązanie na kolejne 45 lat - powiedział.

Polityk zaapelował do premiera i rządu o zajęcie się prezydenckim projektem "Polski SAFE 0 proc.", opracowany razem z prezesem NBP Adamem Glapińskim.

- Tam są zdecydowanie lepsze warunki. Dlaczego rząd tego nie chce robić? Nie wiem. Kiedy rząd dostaje gotową propozycję od prezydenta, by taniej uzyskać środki w tej samej wysokości na dozbrojenie polskiej armii, nie chce z tego korzystać, tylko z jakimś uporem próbuje przeforsowywać tę propozycję, którą uznaje za lepszą - dodał szef Kancelarii Prezydenta.

Weto Nawrockiego. Nadzwyczajne posiedzenie rządu

Szef kancelarii prezydenta, powołując się na ustawę o Radzie Ministrów, wziął udział w piątkowym nadzwyczajnym posiedzeniu rządu. Obrady zwołaniu po zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy dot. unijnego programu SAFE.

- Historia oceni decyzję prezydenta i to bardzo szybko, w sposób dramatycznie zły dla niego - powiedział premier Donald Tusk.

Wyliczając rodzime firmy, które miały skorzystać z unijnego SAFE, premier zapowiedział, iż weto prezydenta nie zatrzyma rządu, a zapowiedziane środki zostaną przekazane. - Mogę przyrzec, że projekt Polska Zbrojna (związany z SAFE - red.) będzie realizowany - zadeklarował.

