Rzecznik Karola Nawrockiego podkreślił we wpisie na platformie X, że "przyjęcie pojedynczych rozwiązań korzystnych nie jest wystarczającą przesłanką do podpisania ustawy".

"Nowe przepisy mogłyby bowiem utrudniać prowadzenie postępowań karnych, co byłoby sprzeczne z interesem obywateli i obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie Rafała Leśkiewicza.

W dalszej części wpisu rzecznik prezydenta zaznaczył, że poważne uwagi wobec ustawy zgłaszały również środowiska prokuratorskie. Miały one wskazywać, że wprowadzane zmiany rodzą wysokie ryzyko chaosu proceduralnego.

"Państwo musi gwarantować rzetelny proces, ale także chronić obywateli przed przestępczością. By to było możliwe i skuteczne prawo karne musi być jasne oraz precyzyjne, a tego w nowelizacji zabrakło" - podsumował Leśkiewicz.

Weto ws. SAFE. Karol Nawrocki odrzucił ustawę

Dzień wcześniej Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy ws. unijnego programu SAFE.

- Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - powiedział Nawrocki.

Prezydent tłumaczył, że w tej prawie uznał "za konieczne przyjęcie drogi szerokiego, ponadpartyjnego dialogu".

- Niestety odrzucono zasadniczą część proponowanych zmian. Rządzący wybrali wariant konfrontacji a nie rozmowy. Więcej, postanowiono tę sprawę wykorzystać do eskalacji społecznej, polaryzacji i budowania podziałów między Polakami. To wyjątkowo szkodliwe i trzeba to powiedzieć jasno - to niemądre - powiedział Nawrocki, przypominając o swoim projekcie, znanym jako "SAFE 0 procent".

