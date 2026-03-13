Tusk zapowiada po wecie. Rząd przyjmie specjalną uchwałę

- Historia oceni decyzję prezydenta, i to bardzo szybko w sposób dramatycznie zły dla niego. Od rana odbieram telefony, SMS-y od przywódców z Europy, którzy naprawdę nie wiedzą o co chodzi. Nie są w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe - mówił o wecie prezydenta ws. SAFE premier Donald Tusk.

- Każdego dnia tłumaczyliśmy, jeździliśmy po stolicach europejskich i tłumaczyliśmy, że Europa musi wziąć na siebie ciężar finansowania bezpieczeństwa i tak powstały wielkie projekty. Większość z nich jest ulokowana tu w Polsce, m.in. tarcza wschód - mówił premier.

SAFE. Weto prezydenta, rząd reaguje

W piątek po godz. 9 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie rządu związane z wetem prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie unijnej pożyczki SAFE, która miała wesprzeć polską armię. W posiedzeniu weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

- Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - oświadczył w czwartkowym przemówieniu prezydent.

Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, poinformował, że w piątkowym posiedzeniu rządu weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. W tle decyzja prezydenta

Przedstawiciele rządu wskazują, iż mimo prezydenckiego weta Polska nadal będzie mogła skorzystać ze środków SAFE, jednak utrudni to dofinansowanie służb takich jak Straż Graniczna, Policja czy Służba Ochrony Państwa.

Polska miała być największym beneficjentem unijnego programu SAFE - polski rząd miał otrzymał ok. 43,7 mld euro (blisko 200 mld zł.) w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na obronność. Deklaracje rządu wskazują, że 89 proc. środków z SAFE miałoby trafić do polskich firm.

W odpowiedzi na propozycję rządu, Karol Nawrocki wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponowali "polski SAFE 0 proc.", który ich zdaniem byłby korzystniejszy. Glapiński wskazał na wycenę rezerw należących do banku. Wskutek wzrostu wartości rynkowej złota i przy powiększaniu się rezerw "ubocznym skutkiem" jest dodatkowe 197 mld zł.

