"Milionowe defraudacje". Afera ws. budowy ukraińskich umocnień

Rusłan Krawczenko, Prokurator Generalny Ukrainy poinformował, że w sumie w ramach procederu zdefraudowano ponad 14 mln hrywien czyli około 1,2 mln złotych.

"W 2024 roku urzędnicy jednostki wojskowej wraz z cywilnymi wspólnikami zorganizowali zakup materiałów do fortyfikacji po zawyżonych cenach. System jest prosty: kontrolowane przedsiębiorstwa otrzymywały bezpośrednie kontrakty, a ich ceny były zawyżone o około 20 procent" - podano.

Kwoty o równowartości kontraktów trafiały na konta firm, tymczasem materiały kupowano po cenach rynkowych.

Ukraina. Budowa umocnień. Zdefraudowano miliony hrywien

W jednym przypadku wszystko zostało zorganizowane przez dowódcę jednostki w stopniu pułkownika. W wyniku jego działań od maja do czerwca 2024 roku państwo ukraińskie straciło 7,3 mln hrywien.

W drugiej sytuacji w sprawę zaangażowani byli szef grupy zamówień publicznych jednostki wojskowej, jego żona oraz cywilny syndyk ds. upadłości. "Sprzeniewierzyli około 6,7 miliona UAH" - czytamy.

"Śledztwo trwa. Sprawdzamy udział innych urzędników oraz możliwe defraudacje warte dziesiątki milionów hrywnien" - dodał prokurator.

Korupcja w armii. Nadużywanie władzy i łapówki

Problem korupcji na Ukrainie jest duży, a na jaw wychodzą kolejne afery. Jedną z ostatnich jest ta ujawniona 28 lutego. Krawczenko przekazał wtedy, że dowódca logistyki Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy oraz szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie żytomyrskim usłyszeli zarzuty dotyczące nadużycia władzy i łapówkarstwo.

W tym przypadku Ukraina miała ponieść straty w wysokości 1,4 mln hrywien przeznaczonych na budowę schronów dla samolotów. Po przeprowadzonej inspekcji i ujawnieniu wad, urzędnicy zamiast przeznaczyć pieniądze na ich usunięcie, chcieli rozwiązać problem w inny sposób.

Również w tym przypadku śledztwo cały czas się toczy.

