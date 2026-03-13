Wypowiedź Alaksandra Lukaszenki jest reakcją na słowa prezydenta Ukrainy Wołodomyra Zełenskiego, który stwierdził pod koniec lutego, że rosyjskiesystem Oriesznik powinien stanowić uzasadniony cel dla NATO.

Białoruski przywódca zasugerował, żeby Ukraina i państwa NATO, wśród których wymienił Polskę, "trzymały się z daleka", aby nie stały się celem ataku rakietowego.

- To nawet nie jest warte uwagi. To kompletna głupota i tylko głupcy o tym mówią. Nie mówię, że jutro wystrzelimy rakietę Oriesznik w kierunku Wilna , Warszawy czy Kijowa . Nie daj Boże. To nie nasze zadanie. Musimy chronić nasz kraj - powiedział Łukaszenka. Zaznaczył jednak, że - chociaż nie odczuwa zagrożenia ze strony NATO i Ukrainy - to Mińsk zareaguje, jeśli obiekty na terytorium Białorusi zostaną uznane za cele do zwalczenia.

- Zawsze znajdzie się antidotum na każdą truciznę - stwierdził Łukaszenka.

Oriesznik na Białorusi. Broń, którą trudno zwalczyć

W grudniu 2025 roku, na wniosek prezydenta Białorusi system rakietowy Oriesznik został rozmieszczony w kraju i skierowany do służby bojowej. Rosyjskie media zaznaczają, że Łukaszenka podejmie decyzję o ewentualnym użyciu tej broni wspólnie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem .

Oriesznik to nazwa rosyjskiego pocisku hipersonicznego (poruszającego się z prędkością przekraczającą pięciokrotnie prędkość dźwięku). Przypuszcza się, że bazuje on na konstrukcji rakiety RS-26 Rubież lub RS-24 Jars. Rosja po raz pierwszy użyła go pod koniec listopada 2024 roku podczas ataku na miasto Dniepr.

Kolejne wystrzelenie pocisku, prawdopodobnie w kierunku Kijowa, odbyło się 6 lutego 2025 roku, ale zakończyło się niepowodzeniem – pocisk nie opuścił terytorium Rosji, eksplodując tuż po starcie. Drugi przypadek bojowego użycia Oriesznika nastąpił 8 stycznia 2026 roku - agresor zaatakował nim wówczas obwód lwowski.

Eksperci uważają, że Oriesznik ma jednak znacznie mniejsze możliwości niż deklarowane przez Moskwę. Nie oznacza to, że nie jest groźny, gdyż obecnie niewiele systemów na świecie jest w stanie przechwycić rakiety tego rodzaju.

