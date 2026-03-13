Likwidacja CBA. Zapadła decyzja Sejmu

Za rządową ustawą w sprawie likwidacji Centralnego Biuro Antykorupcyjnego zagłosowało 231 posłów, przeciw - 180, a 18 wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem ustawy zagłosowali obecni na sali posłowie koalicji, głos przeciw oddali politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Razem. Wszyscy członkowie Konfederacji wstrzymali się od głosu.

Projekt ustawy stanowi, że całość dotychczasowych kompetencji CBA przejmie policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

"Sejm przegłosował ustawę o likwidacji CBA! Ustawa przewiduje przejęcie zadań walki z korupcją przez policję (ma powstać Centralne Biuro Zwalczania Korupcji), ABW i KAS (przejmie kontrolę nad oświadczeniami majątkowymi)" - przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak za pośrednictwem mediów społecznościowych.

CBA zostanie zlikwidowane 1 października. Sejm zdecydował

Według Tomasza Siemoniaka struktura polskich służb wymagała uporządkowania, a lokalny charakter spraw korupcyjnych pozwala, by koordynowała je policja. Minister uważa również, że CBA zostało upolitycznione.

- Obywatele mieli poczucie, że CBA walczy z przeciwnikami politycznymi, a nie z realną korupcją. Nie ma żadnych przykładów sukcesów CBA z tego okresu - mówił minister koordynator służb specjalnych w środę.

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego znakomicie sobie z takimi sprawami poradzi. Kto zechciał sięgnąć do statystyk, ten wie, ile spraw korupcyjnych prowadzi z dużym powodzeniem policja. Absolutnie zasadne jest to, żeby tworząc pion w policji, właśnie tej służbie powierzać tego rodzaju sprawy - mówił minister koordynator służb specjalnych w środę.

- W obszarze, którym zajmuje się w tej chwili CBA, jest bardzo dużo spraw lokalnych, którymi może i powinna zająć się policja. Nie musi zajmować się nimi służba specjalna - powiedział Siemoniak.

Kompetencje CBA przejmie ABW i KAS. W policji powstanie Centralne Biuro Zwalczania Korupcji

W rządowym komunikacie podkreślona została rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze Pegasus. Według rządu funkcjonariusze wykorzystywali oprogramowanie do nielegalnej inwigilacji polityków opozycji, prawników i prokuratorów.

Z drugiej strony rada ministrów podkreśla zasługi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu korupcji. Funkcjonariusze ABW są przez Tomasza Siemoniaka chwaleni za "skuteczne działania" w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Uzupełnieniem ABW i KAS będzie uruchomiony w policji nowy pion - Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. "Nowa jednostka będzie odpowiedzialna za realizację na obszarze całego kraju zadań dotyczących rozpoznawania i zwalczania przestępstw korupcyjnych" - podał rząd.

CBZK będzie prowadzić postępowania w sprawie przestępstw korupcyjnych m.in. przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości czy finansowaniu partii politycznych.

