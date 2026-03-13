Krzysztof Gawkowski w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Polska

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski będzie odpowiadał na pytania Marka Tejchmana w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Początek transmisji od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w programie "Gość Wydarzeń"

Drugim gościem Marka Tejchmana będzie Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego

 

