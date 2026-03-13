"Jest dla nas oczywiste, że wystrzelenie pocisków w kierunku Briańska nie byłoby możliwe bez udziału brytyjskich i francuskich specjalistów, którzy je przygotowali" - oświadczyło rosyjskie MSZ w oficjalnym komunikacie.

We wtorek armia ukraińska przeprowadziła atak na fabrykę w Briańsku w zachodniej Rosji, wytwarzającą mikroelektronikę wykorzystywaną m.in. do produkcji pocisków balistycznych i manewrujących. Do ataku wykorzystane zostały pociski manewrujące dostarczone Ukrainie przez Wielką Brytanię Storm Shadow i francuskie SCALP, produkowane przez francusko-brytyjski koncern MBDA.

Ukraińcy zaatakowali Briańsk. Rosja ostrzega Londyn i Paryż

Siły ukraińskie wystrzeliły łącznie siedem sztuk, które trafiły w trzy budynki na terenie zakładów, o czym informował portal KiberBoroszno. W wyniku ataku zginęło siedem osób, a ok. 40 zostało rannych.

Według rosyjskiego MSZ ukraiński atak był "celową prowokacją mającą na celu zniweczenie starań o zawarcie porozumienia pokojowego na Ukrainie".

Jednocześnie strona rosyjska podkreśliła, że w przypadku dalszego współdziałania Londynu i Paryża w działaniach wojennych Ukrainy "to właśnie te europejskie stolice poniosą odpowiedzialność za niszczycielskie skutki konfliktu zbrojnego i eskalację napięć".

