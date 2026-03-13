Kraj NATO poderwał myśliwce. Możliwe naruszenie przestrzeni powietrznej

Świat

Rumunia poderwała w piątek dwa myśliwce F-16 w celu monitorowania dronów, których szczątki mogły spaść na terytorium kraju. "Specjalistyczne zespoły są gotowe do interwencji w terenie w celu rozpoczęcia operacji poszukiwawczej" - podano w komunikacie tamtejszego MON-u. Dzień wcześniej przybył do Rumunii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który spotkał się premierem tego państwa Ilią Bolojanem.

Dwa myśliwce F-16 lecące na tle błękitnego nieba.
Petros Karadjias/AP
Z komunikatu rumuńskiego resortu obrony wynika, że około godz. 10:00 systemy radarowe "wykryły cele powietrzne na północ od okręgu Tulcza (obszar Chilia Veche–Valcov)". W reakcji na to zdarzenie poderwano dwa myśliwce F-16 z 86. Bazy Lotniczej Borcea w celu rozpoznania i monitorowania przestrzeni powietrznej.

 

"Z dotychczasowych danych wynika, że fragmenty drona mogły spaść również na terytorium Rumunii w okolicy Chilia Veche (wsi położonej przy granicy z Ukrainą - red.)” – dodano w komunikacie rumuńakiego ministerstwa.

Drony wleciały w przestrzeń powietrzną NATO. Samoloty sojuszu monitorowały sytuację 

Resort poinformował także, że systemy przeciwlotnicze zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Do mieszkańców przygranicznych terenów wysłano alerty bezpieczeństwa.

 

Niedługo później resort wydał drugi komunikat, z którego wynika, że "po wykryciu kolejnych dronów" poderwano ok. godz. 11:55 dwa niemieckie samoloty Eurofighter Typhoon , które stacjonują w Rumunii w ramach natowskich patroli powietrznych.

 

ZOBACZ: Alaksandr Łukaszenka otrzymał broń od Rosjan. Zagroził Polsce

 

Okręg Tulcza leży we wschodniej Rumunii i graniczy z obwodem odeskim, gdzie trwał alarm przeciwlotniczy w momencie wykrycia obiektów powietrznych przez rumuńskie systemy. Bukareszt nie sprecyzował jednak, jakiego pochodzenia były te wykryte cele powietrzne.

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Tego nie możemy pokazać". "Symbol zemsty" na granicy z Iranem
Adam Gaafar / mjo / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
DRONYF-16MYŚLIWCEMYŚLIWCE TYPHOONNATORUMUNIAŚWIATUKRAINAWOŁODYMIR ZEŁENSKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 