Z komunikatu rumuńskiego resortu obrony wynika, że około godz. 10:00 systemy radarowe "wykryły cele powietrzne na północ od okręgu Tulcza (obszar Chilia Veche–Valcov)". W reakcji na to zdarzenie poderwano dwa myśliwce F-16 z 86. Bazy Lotniczej Borcea w celu rozpoznania i monitorowania przestrzeni powietrznej.

"Z dotychczasowych danych wynika, że fragmenty drona mogły spaść również na terytorium Rumunii w okolicy Chilia Veche (wsi położonej przy granicy z Ukrainą - red.)” – dodano w komunikacie rumuńakiego ministerstwa.

Drony wleciały w przestrzeń powietrzną NATO. Samoloty sojuszu monitorowały sytuację

Resort poinformował także, że systemy przeciwlotnicze zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Do mieszkańców przygranicznych terenów wysłano alerty bezpieczeństwa.

Niedługo później resort wydał drugi komunikat, z którego wynika, że "po wykryciu kolejnych dronów" poderwano ok. godz. 11:55 dwa niemieckie samoloty Eurofighter Typhoon , które stacjonują w Rumunii w ramach natowskich patroli powietrznych.

Okręg Tulcza leży we wschodniej Rumunii i graniczy z obwodem odeskim, gdzie trwał alarm przeciwlotniczy w momencie wykrycia obiektów powietrznych przez rumuńskie systemy. Bukareszt nie sprecyzował jednak, jakiego pochodzenia były te wykryte cele powietrzne.

