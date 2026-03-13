Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 14.00 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Przed gmachem Pałacu Prezydenckiego odbywały się w tym czasie dwa spontaniczne zgromadzenia publiczne: jedno wyrażające sprzeciw wobec weta prezydenta dla ustawy o SAFE, a drugie wymierzone przeciwko samemu programowi SAFE.

Warszawa. Uczestnik demonstracji nagle zasłabł. Błyskawiczna reakcja mundurowych

W pewnym momencie jeden z manifestantów stracił przytomność i upadł na bruk. Policjanci, którzy znajdowali się w pobliżu, natychmiast przerwali działania porządkowe, by udzielić mężczyźnie pomocy.

ZOBACZ: Ruch rządu ws. SAFE. "Program Polska Zbrojna" opublikowany

Mundurowi zabezpieczyli poszkodowanego przed ewentualnymi urazami i monitorowali jego czynności życiowe. Funkcjonariusze opiekowali się mężczyzną aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Jak się okazało, manifestujący dostał silnego ataku epilepsji.

O bezpieczeństwo uczestników dbali funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa I oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.



Podczas manifestacji… pic.twitter.com/wHNY8iznCd — Policja Warszawa (@Policja_KSP) March 13, 2026

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "OZE-sroze"? Wiceprezes PiS zapytany o słowa kandydata na premiera: Nie ma tu sprzeczności Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbd / mjo / polsatnews.pl