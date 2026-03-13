Groźny incydent przed Pałacem Prezydenckim. Policjanci ruszyli na pomoc

Dramatyczne sceny podczas manifestacji przed Pałacem Prezydenckim. Jeden z uczestników nagle osunął się na ziemię. Z pomocą natychmiast ruszyli mundurowi, którzy do czasu przyjazdu karetki opiekowali się mężczyzną. Jak się okazało, u poszkodowanego doszło do ataku epilepsji.

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 14.00 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

 

Przed gmachem Pałacu Prezydenckiego odbywały się w tym czasie dwa spontaniczne zgromadzenia publiczne: jedno wyrażające sprzeciw wobec weta prezydenta dla ustawy o SAFE, a drugie wymierzone przeciwko samemu programowi SAFE.

W pewnym momencie jeden z manifestantów stracił przytomność i upadł na bruk. Policjanci, którzy znajdowali się w pobliżu, natychmiast przerwali działania porządkowe, by udzielić mężczyźnie pomocy.

 

ZOBACZ: Ruch rządu ws. SAFE. "Program Polska Zbrojna" opublikowany

 

Mundurowi zabezpieczyli poszkodowanego przed ewentualnymi urazami i monitorowali jego czynności życiowe. Funkcjonariusze opiekowali się mężczyzną aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Jak się okazało, manifestujący dostał silnego ataku epilepsji.

 

 

 

 

WIDEO: "OZE-sroze"? Wiceprezes PiS zapytany o słowa kandydata na premiera: Nie ma tu sprzeczności
