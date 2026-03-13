"Chorąży Arnaud Frion z 7. Batalionu Strzelców Alpejskich w Varces zginął za Francję podczas ataku w regionie Irbil w Iraku" - przekazał prezydent Francji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Francuski żołnierz zginął w w irackim Kurdyjskim Okręgu Autonomiczny w Iraku. "Jego rodzinie i towarzyszom broni składam wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności w imieniu narodu" - przekazał Emmanuel Macron.

Wcześniej Gubernator Irbilu Omid Chosznaw poinformował, że francuscy żołnierze zostali ranni w ataku przy użyciu dwóch dronów na bazę w Mala Kara, która znajduje się około 40 kilometrów na południowy zachód od Irbilu.

Francuska armia przekazała, że rannych zostało sześciu żołnierzy. "Wielu naszych żołnierzy zostało rannych. Francja wspiera ich i ich bliskich" - przekazał Macron.

Francuskie wojsko stacjonuje w irańskim Kurdystanie od 2015 roku w ramach misji wymierzonej przeciwko Państwu Islamskiemu. Prezydent Francji stwierdził, że uderzenie we francuską bazę jest niedopuszczalne.

"Ich obecność w Iraku wpisuje się ściśle w ramy walki z terroryzmem. Wojna w Iranie nie może usprawiedliwiać takich ataków" - poinformował prezydent.

Wcześniej w bazy USA uderzał Islamski Ruch Oporu w Iraku

Do wcześniejszych uderzeń na bazy USA w tym regionie przyznały się proirańskie ugrupowania zbrojne działające pod nazwą Islamski Ruch Oporu w Iraku.

W nocy ze środy na czwartek dwa drony uderzyły we włoską bazę wojskową w Irbilu. Nie ucierpiał żaden włoski żołnierz, ale minister obrony Guido Crosetto poinformował w czwartek o tymczasowym wycofaniu personelu z bazy.

