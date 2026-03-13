Chiny konsekwentnie realizują plan mocarstwowej rozbudowy swoich sił zbrojnych. Jak informuje ukraiński serwis analityczny Defense Express, powołując się na dane z Pekinu, chiński budżet obronny na 2026 rok ma wynieść rekordowe 1,91 bln juanów, czyli około 277 mld dolarów.

Chiny zbroją się na potęgę. Pentagon bije na alarm

Nowy plan budżetowy został zaprezentowany podczas sesji plenarnej przedstawicieli sił zbrojnych w ramach Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Kwota ta oznacza wzrost o 7,3 proc. w stosunku do roku 2025, kiedy na obronność przeznaczono 1,78 bln juanów (ok. 245 mld dolarów).

Jak wskazuje Defense Express, Pekin z matematyczną precyzją trzyma się ogłoszonego trzy lata temu przez Xi Jinpinga planu pięcioletniego, który zakładał stały, siedmioprocentowy wzrost nakładów na wojsko rok do roku. Oficjalnie wydatki te stanowią zaledwie 1,3 proc. chińskiego PKB, co przy wzroście gospodarczym na poziomie 5 proc. pozwala Chinom na zbrojenia bez nadmiernego drenowania budżetu cywilnego.

Choć deklarowane 277 mld dolarów stawia Chiny na drugim miejscu na świecie (za USA z budżetem ok. 900 mld dolarów), Amerykanie ostrzegają przed nadmiernym optymizmem. Pentagon w swoich raportach dotyczących zagrożeń ze strony Chińskiej Republiki Ludowej sugeruje, że oficjalne statystyki są mocno niedoszacowane.

Według amerykańskich szacunków, realne wydatki Pekinu na armię mogą być od 40 do nawet 90 proc. wyższe niż te podawane w oficjalnych komunikatach. Oznaczałoby to, że Chiny wydają na wojsko od 388 do nawet 526 mld dolarów rocznie. Przy takim założeniu realny udział zbrojeń w PKB wzrósłby do poziomu blisko 2,5 proc. - wylicza Defense Express.

Jakość zamiast ilości

Analiza Defense Express zwraca uwagę na kluczową zmianę w strategii Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Pekin dokonuje radykalnej modernizacji struktur, czego symbolem jest redukcja wojsk lądowych o blisko 40 proc.

Chiny stawiają na dominację w powietrzu i na wodzie. Większość dostępnych środków trafia obecnie do marynarki wojennej oraz sił powietrznych, co potwierdzają prognozy Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie. Według analityków Państwo Środka w błyskawicznym tempie zwiększa liczbę nowoczesnych okrętów i systemów rakietowych, przy jednoczesnej rozbudowie arsenału jądrowego.

Ogromne nakłady finansowe płyną bezpośrednio na innowacje technologiczne, zakupy nowoczesnego uzbrojenia oraz intensywne szkolenia, co realnie podnosi zdolność bojową armii, a nie jedynie jej statystyczny potencjał.

mbd / mjo / polsatnews.pl