"Antek, świrze" do Macierewicza. Awantura rozpętała się w Sejmie

- Antek, świrze, gdzie są Caracale, gdzie są Mistrale za jedno euro, gdzie są dowody na zamach smoleński? - grzmiał z mównicy sejmowej Radosław Sikorski. Szef MSZ zwrócił się do Antoniego Macierewicza podczas gorącej debaty na temat zawetowanej w czwartek przez Karola Nawrockiego ustawy o europejskim programie SAFE.

Dwóch mężczyzn w garniturach w sali sejmowej. Po lewej siedzi starszy mężczyzna z siwymi włosami, opierając podbródek na splecionych dłoniach. Po prawej stoi mężczyzna, który przemawia.
Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski podczas debaty w Sejmie

Trwa dyskusja na temat programu SAFE. W czwartek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie. 

Sikorski do Macierewicza: Antek, świrze!

W Sejmie podczas piątkowego posiedzenia głos w tej kwestii zabierali kolejni politycy, ze strony opozycji m.in. Przemysław Czarnek. Z kolei ze strony koalicji rządzącej m.in. wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski oraz Radosław Sikorski.


Podczas wystąpienia szefa MSZ słychać było okrzyki z prawej strony sali posiedzeń. - Antek, świrze, gdzie są Caracale, gdzie są Mistrale za jedno euro, gdzie są dowody na zamach smoleński? - zwrócił się w pewnym momencie Sikorski do Antoniego Macierewicza.

 

