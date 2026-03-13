Trwa dyskusja na temat programu SAFE. W czwartek prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie.

Sikorski do Macierewicza: Antek, świrze!

W Sejmie podczas piątkowego posiedzenia głos w tej kwestii zabierali kolejni politycy, ze strony opozycji m.in. Przemysław Czarnek. Z kolei ze strony koalicji rządzącej m.in. wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Gawkowski oraz Radosław Sikorski.



Podczas wystąpienia szefa MSZ słychać było okrzyki z prawej strony sali posiedzeń. - Antek, świrze, gdzie są Caracale, gdzie są Mistrale za jedno euro, gdzie są dowody na zamach smoleński? - zwrócił się w pewnym momencie Sikorski do Antoniego Macierewicza.

