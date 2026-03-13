Kiriłł Dmitriew, szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich i specjalny negocjator Kremla, potwierdził deklarację amerykańskiego sekretarza skarbu w sprawie zdjęcia części sankcji na zakup rosyjskiej ropy naftowej. Wyłączonych z zakazu ma zostać 100 mln baryłek.

"Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent zapowiedział nie tylko złagodzenie ograniczeń na zakup rosyjskiej ropy przez Indie, ale także zniesienie wszelkich ograniczeń na tranzyt około 100 milionów baryłek rosyjskiej ropy" - przekazał Dmitriew za pośrednictwem mediów społecznościowych.

USA zdejmują sankcję wobec Rosji. Uwolnionych 100 mln baryłek rosyjskiej ropy

Według doradcy Władimira Putina ilość ta ma jednak stanowić początek łagodzenia amerykańskich sankcji wobec Rosji. Sytuacja na Bliskim Wschodzie w ocenie Dmitriewa szybko przyniesie kolejne decyzje Białego Domu o wycofaniu zakazów.



"W obliczu narastającego kryzysu energetycznego dalsze łagodzenie ograniczeń dotyczących rosyjskich źródeł energii wydaje się coraz bardziej nieuniknione, pomimo oporu ze strony części brukselskiej biurokracji" - ocenił kremlowski polityk.

"Stany Zjednoczone w zasadzie przyznają oczywistość: bez rosyjskiej ropy globalny rynek energii nie może pozostać stabilny" - stwierdził Dmitriew.

Pierwsze informacje o zniesieniu części amerykańskich sankcji obejmujących rosyjski przemysł naftowy Bessent zapowiedział w sobotę. Punktem wyjścia było wycofanie żądań w sprawie zakupów rosyjskich surowców przez Indie.



- Indie spisały się bardzo dobrze. Prosiliśmy ich, aby jesienią przestali kupować rosyjską ropę objętą sankcjami. I tak zrobili. Zamierzali zastąpić ją ropą amerykańską, ale aby złagodzić tymczasową lukę w dostawach ropy na świecie, pozwoliliśmy im na przyjmowanie rosyjskiej ropy. Możemy znieść sankcje na inną rosyjską ropę - ogłosił.

Doradca Putina: Coraz więcej państw zaczyna kupować rosyjską ropę

Wcześniej USA ogłosiły zdjęcie sankcji nałożonych na indyjskie transporty, które już znajdowały na morzu. Licencja obowiązuje do 4 kwietnia, a według Bessenta włączenie jej do obrotu "nie przyniesie znaczących korzyści finansowych rosyjskim władzom, ponieważ autoryzuje jedynie transakcje dotyczące ropy, która już utknęła na morzu".

"Coraz więcej państw zaczyna kupować ropę w miarę ograniczania sankcji USA wobec rosyjskich nośników energii" - podsumował decyzję USA Dmitriew, przywołując przykład Tajlandii, której premier zapowiedział w piątek przystąpienie do rozmów o zakupach z Moskwą.

