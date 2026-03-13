Do zdarzenia doszło we wtorek rano, tuż przed godz. 7.00 rano na stacji kolejowej przy lotnisku Berlin-Brandenburg. Mundurowi otrzymali zgłoszenie od pracowników Deutsche Bahn, którzy w pociągu regionalnym natknęli się na podróżnego bez biletu.

Gdy mundurowi weszli do wagonu, zastali mężczyznę pogrążonego we śnie. Mimo wielokrotnych próśb o dobrowolne opuszczenie składu, 24-latek nie zamierzał współpracować. W pewnym momencie zerwał się z miejsca i podjął desperacką próbę ucieczki, jednak po krótkim pościgu został schwytany przez patrol.

Niemcy. Polak zaatakował policjantkę w pociągu

Prawdziwy powód nerwowej reakcji wyszedł na jaw tuż po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnym systemie. Jak poinformowała berlińska policja, okazało się, że młody Polak jest poszukiwany przez prokuraturę w Krefeld. Śledczy z zachodnich Niemiec prowadzili przeciwko niemu dwa postępowania dotyczące kradzieży.

24-latek wpadł w furię. Podczas próby doprowadzenia go do radiowozu zaczął stawiać czynny opór i zachowywać się wyjątkowo agresywnie. W pewnym momencie doszło do ataku na jedną z funkcjonariuszek. Mężczyzna z pełną premedytacją opluł policjantkę w twarz, a podczas szamotaniny ranił ją w lewą rękę. Aby zapanować nad napastnikiem, mundurowi musieli użyć siły fizycznej i zakuli go w kajdanki.

Niemieccy śledczy wszczęli postępowania dotyczące czynnej napaści na funkcjonariusza, uszkodzenia ciała, znieważenia, wyłudzenia świadczenia (jazdy bez biletu). Po zakończeniu wszystkich niezbędnych czynności policyjnych 24-latek został zwolniony i na proces poczeka na wolności.

